فوز دراج فريق الإمارات في سباق الزمن بمرحلة تيرينو - أدرياتيكو

قدم خوان أيوسو دراج فريق الإمارات أداءً مميزاً في سباقه مع الزمن، أمس، بالمرحلة الافتتاحية لسباق تيرينو-أدرياتيكو، محققاً الفوز على المنافس الأول في سباق الزمن الفردي في ليدو دي كامايوري (10 كم).

وسجل الدراج البالغ من العمر 21 عاماً، وقتاً استثنائيا بواقع 11:54 دقيقة بمتوسط سرعة 52.6 كيلومتر في الساعة في مسار السباق المسطح، متفوقاً بذلك على بطل العالم السابق لسباق الزمن فيليبو جانا (من فريق إينوس جريناديرز) بفارق ثانية واحدة فقط.

وبهذه النتيجة يتصدر أيوسو التصنيف العام قبل المرحلة الثانية، وهي مرحلة في مسار يغلب عليه الطابع المسطح ويبلغ طوله 198 كيلومتراً بدءاً من كامايور حتى فولونيكا.

وقال أيوسو: "الجميع كان يعلم أن المنافس الأكبر الذي سيحاول الفوز علي هو جانا، حيث ظل يمثل تهديداً حتى النهاية، وهو ما جعلنا على أهبة الاستعداد حتى اللحظات الأخيرة. ولا شك أن هذا الفوز يحمل جانباً عاطفياً كبيراً، لذلك فإن لحظاته لا تنسى. لقد غرس في قلوبنا معنويات إيجابية وكان حافزاً قوياً لمواجهة التحديات التي تنتظرنا في الأسبوع القادم".

وتابع:"قبل البدء، قمت بمراقبة الأوقات، ولاحظت أن متوسط السرعة كان أقل بشكل ملحوظ في رحلة العودة بسبب الرياح المعاكسة، مما دفعني إلى ترشيد طاقتي. وعند انعطافي، أدركت أنني سأتمكن من الانطلاق والوصول في الوقت المناسب لأنني لم أكن قد بذلت كل ما لدي بالفعل، وعلمت أن أدائي لا يزال متسقاً".

وأضاف:"في تلك اللحظة، لم أكن متأكداً من فرصي أمام المتنافسين على التصنيف العام أو إذا كنت سأقدم أداءً جيداً. ومع ذلك، ظللت محافظاً على تركيزي ودفعت نفسي إلى أقصى قدرة ممكنة حتى وصلت إلى خط النهاية في المركز الأول".

نتائج المرحلة والتصنيف العام:

1. خوان أيوسو (فريق الإمارات) 11:24.

2. فيليبو جانا (فريق إينوس جريناديرز) +1.

3. جوناثان ميلان (فريق ليدل تريك) +12.

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