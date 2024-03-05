البطل العالمي إيهاب عبد الرحمن: ألعاب القوى الإماراتية في الطريق الصحيح نحو التميز

قال البطل العالمي إيهاب عبد الرحمن لاعب المنتخب المصري لألعاب القوى في فئة رمي الرمح، إن اتحاد الإمارات لألعاب القوى، يسير في الطريق الصحيح لبناء قاعدة مميزة لصناعة الأبطال، مشيراً إلى أن تدريباته المشتركة مع لاعبي المنتخب الإماراتي كشفت عن إمكانات واعدة سيكون لها الأثر الجيد مستقبلاً تتويجاً للاهتمام بتأسيس قاعدة متميزة من اللاعبين واللاعبات للمنافسة في الاستحقاقات الدولية والقارية.

وأثنى في تصريح لوكالة أنباء الإمارات“وام”، قبيل سفره إلى القاهرة، أمس، استعداداً لمرحلة التجمع قبل السفر إلى غانا للمشاركة في دورة الألعاب الأفريقية في 22 مارس الحالي، والتي تعد إحدى المحطات المؤهلة إلى أولمبياد باريس، على الجهود الكبيرة التي يضطلع بها الاتحاد الإماراتي في تنظيم البطولات، وتوفير المتطلبات التي تسهم في الارتقاء بقدرات اللاعبين واللاعبات.

وتضمن برنامج إعداد البطل المصري تدريبات شاملة في نادي النصر والعديد من الصالات الأخرى المتخصصة بأندية الدولة، بالإضافة إلى التدريبات المشتركة مع لاعبي منتخب ألعاب القوى لفئة الرمح، بإشراف حسن عبد الجواد مدرب منتخب الإمارات لألعاب القوى.

وأعلن اتحاد ألعاب القوى اختتام المعسكر التحضيري للبطل إيهاب عبد الرحمن، والذي أقيم خلال الفترة من 10 فبراير الماضي حتى 4 مارس الجاري.

من جهته، أكد راشد ناصر آل علي، عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي، أهمية التعاون مع الاتحاد المصري لألعاب القوى، بما يحقق العديد من الفوائد الفنية والإدارية والتطويرية التي تسهم في الارتقاء باللعبة، وتبادل الخبرات والتجارب، واستضافة المعسكرات والتدريبات المشتركة في مختلف الفئات، لافتاً إلى حرص الاتحاد على توفير المتطلبات التي تعزز النتائج المرجوة من التعاون مع الاتحاد المصري وفق منظومة شاملة ومستدامة تلبي المتطلبات المستقبلية.

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