الدورة العاشرة من معرض ومؤتمر إيكوويست تطرح مشاريع لمعالجة النفايات في المنطقة

تنطلق الدورة العاشرة من معرض ومؤتمر إيكوويست، إحدى المنصات الرئيسية الستة في القمة العالمية لطاقة المستقبل، بين 16 و18 أبريل القادم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض. ويستعرض المؤتمر مجموعة واسعة من الحلول الممكنة للمساعدة على معالجة تحديات النفايات.

وتتولى شركة آر إكس الشرق الأوسط تنظيم المعرض في إطار فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل، بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي والمُنظم مجموعة تدوير المعنية بتوفير منصة تجمع بين القطاع لتعزيز تبادل المعرفة، وبمشاركة الجهات المعنية من مختلف أنحاء العالم لاستكشاف التقنيات المبتكرة القادرة على تحقيق نقلة نوعية في ممارسات إدارة النفايات.

وأعلن المهندس علي الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير، عن عودة معرض ومؤتمر إيكوويست خلال مؤتمر صحفي عُقد

أمس، حيث قال: "مع اقتراب موعد الدورة العاشرة من معرض ومؤتمر إيكوويست، يسرنا توفير مجموعة من الفرص والنقاشات الرائدة والتي تركز على تحقيق نقلة نوعية في مجال إعادة التدوير والحد من النفايات وتعزيز الاقتصاد الدائري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتنسجم جهودنا الاستباقية للتعريف بفوائد تدوير النفايات والمساعدة على بناء مستقبلٍ أكثر استدامة، مع أهداف مبادرة "صفر نفايات"، ومساعي تحويل 80% من نفايات أبوظبي بعيداً عن مكبّات النفايات بحلول عام 2030. كما نتطلع إلى جمع الجهات الفاعلة في القطاع لتبادل المعرفة والتعاون مع القادة والخبراء والجمهور من مختلف أنحاء العالم، بينما نواصل مساهماتنا الرئيسية في استراتيجية الاستدامة لدولة الإمارات والمستهدفات العالمية حول الحد من الانبعاثات".

ويقدم معرض ومؤتمر إيكوويست المرتقب، والذي ينطلق ضمن فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل، برنامجاً شاملاً على مدى ثلاثة أيام، ليعزز جهود الاستدامة التي تتصدر أولويات أجندة العمل العالمية. ويوفر المعرض والمؤتمر للزوار مجموعة من جلسات الحوار ودراسات الحالة والعروض التقديمية يقدمها خبراء القطاع. وتتناول هذه الجلسات موضوعات مهمة مثل تحويل النفايات إلى طاقة، وتعزيز مشاركة المجتمع، ودور الاقتصاد الدائري في تحقيق أهداف الحكومات في خفض انبعاثات الكربون وتعزيز الممارسات الدائرية لتوليد مصادر دخل جديدة من إدارة النفايات، والمنهجيات العملية للحد من عمليات التغليف.

وتتولى مجموعة تدوير هذا العام تسليط الضوء على أفضل الممارسات المستمدة من مبادراتها الخاصة في مجال الاستدامة، بما في ذلك إنشاء محطة جديدة لتحويل النفايات إلى طاقة في أبوظبي، والتي ستبدأ أعمال التشييد فيها هذا العام. وتساهم هذه المحطة في تحويل النفايات بعيداً عن المكبات.



كما تعتزم الشركة الرائدة في مجال تدوير النفايات تسليط الضوء على التحديثات التي أجرتها على خطط مشاريعها القادمة. وتشمل هذه المشاريع محطة لتحويل النفايات إلى وقود طيران مستدام في العين، ومشروع تجريبي ريادي باستخدام تقنية لوب من شركة ليفيديان. وتعمل هذه المنهجية المبتكرة على إزالة الكربون من الغاز الناتج عن النفايات العضوية وتخزينه في الجرافين عالي الجودة، وهي مادة أكثر مقاومة بـ 200 مرة من الفولاذ. كما تطلق مجموعة تدوير مسابقة "تحويل النفايات إلى أعمال فنية" تقديراً لدور الاستدامة في الفن، وتستضيف أيضاً جوائز أفضل جناح مستدام، تقديراً للابتكار.

ويستضيف المعرض في أبريل عدداً من الجهات العارضة الرائدة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، بما في ذلك شركة دويلفو إنترناشيونال الإيطالية، وشركة إلدان ريسايكلينج الدنماركية، وشركة إيه تي آي إندستريز الفرنسية، وشركة بي تي إس بيوجاز إس آر إل الأمريكية، وشركة بلاستيك جوجيك الصربية.

ومن المتوقع أن تستقطب القمة العالمية لطاقة المستقبل 2024 حوالي 400 جهة عارضة وما يزيد على 30 ألف زائر، إلى جانب استضافة أكثر من 350 متحدثاً حول مواضيع الطاقة الشمسية والنفايات البيئية والمياه والطاقة النظيفة والمناخ والبيئة والمدن الذكية. وتشهد دورة هذا العام إضافة ثلاث منتديات جديدة حول آليات ضبط معدّل ارتفاع حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية والتمويل الأخضر والتنقل الكهربائي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز