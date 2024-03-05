«موارد الشارقة» تحدد مواعيد عمل الجهات الحكومية خلال شهر رمضان

حددت دائرة الموارد البشرية في حكومة الشارقة، مواعيد العمل الرسمية خلال شهر رمضان المبارك في الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية في الإمارة.

وأكدت موارد الشارقة أن العمل سيكون من الـ9 صباحاً وحتى الـ 2:30 ظهراً. وللجهات التي تعمل بنظام المناوبة إمكانية تحديد بداية الدوام الرسمي ونهايته وفقاً لنظام وحاجة العمل.

ورفعت الدائرة، بهذه المناسبة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، والمقيمين على أرضها، والأمتين العربية والإسلامية، سائلة الله العلي القدير أن يعيدها عليهم بالخير والبركة.





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