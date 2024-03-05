التعليم عن بعد اليوم في بعض مدارس الفجيرة بسبب الأمطار

(MENAFN
- Al-Bayan)
أرسلت عدد من مدارس الفجيرة رسائل إلى أولياء الأمور عبر البريد الالكتروني والرسائل النصية، تفيد بتحويل الدراسة الصفية بشكل مؤقت اليوم الثلاثاء إلى نظام التعليم عن بعد، بسبب أحوال الطقس وهطول الأمطار الغزيرة، وذلك حتى استقرار حالة الطقس.
جاء ذلك في إطار توفير أقصى معايير السلامة في المجتمع المدرسي.
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