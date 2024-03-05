التعليم عن بعد اليوم في بعض مدارس الفجيرة بسبب الأمطار

أرسلت عدد من مدارس الفجيرة رسائل إلى أولياء الأمور عبر البريد الالكتروني والرسائل النصية، تفيد بتحويل الدراسة الصفية بشكل مؤقت اليوم الثلاثاء إلى نظام التعليم عن بعد، بسبب أحوال الطقس وهطول الأمطار الغزيرة، وذلك حتى استقرار حالة الطقس.

جاء ذلك في إطار توفير أقصى معايير السلامة في المجتمع المدرسي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز