مجلس الذهب العالمي يفتتح مقره الإقليمي في دبي

أعلن مجلس الذهب العالمي رسميا عن افتتاح مكتبه الجديد في دبي، ليعمل بمثابه مقره الإقليمي الجديد في منطقة الشرق الأوسط. ويأتي هذا الإعلان كجزء من التوسع الاستراتيجي للمجلس والمشاركة الفعالة في واحدة من أكبر مراكز تداول الذهب في العالم.

مع اختياره مركز دبي للسلع المتعددة (DMCC) عنوانا له، كونه أحد أكثر المناطق الحرة ترابطاً في العالم، والمركز الرائد لتجارة ومشاريع السلع.

ويأتي إنشاء المكتب الجديد بالتزامن مع توقيع مذكرة تفاهم تحدد سلسلة من الجهود التعاونية التي تهدف إلى النهوض بصناعة الذهب في دولة الإمارات. وتشتمل على مبادرات رئيسية لمعالجة التحديات المرتبطة بالذهب المحمول باليد، ووضع خطة تدريب سنوية للمهنيين في صناعة السبائك، والمشاركة الرسمية مع بنوك السبائك، وتطوير ونشر مبادئ مجلس الذهب العالمي للاستثمار بالتجزئة في الذهب، وإجراء أبحاث شاملة لسوق الذهب.

وقال أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي والرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "باعتبارها واحدة من أكبر مراكز الذهب في العالم، تلعب دبي دورا حاسما في تطوير صناعة الذهب العالمية وفق أعلى المعايير، بما في ذلك أطر التوريد المسؤولة التي وضعتها حكومة دولة الإمارات. وسينضم هذا التحالف الاستراتيجي مع مجلس الذهب العالمي إلى عدد من الاتفاقيات المهمة التي أبرمها مركز دبي للسلع المتعددة مع قادة صناعة الذهب في السنوات الأخيرة، مما يؤكد التزامنا ببناء وتوسيع نطاق الابتكار والنزاهة والاستدامة. ومعا، سنضع معايير جديدة للتميّز ودعم الموثوقية وإمكانية المشاركة في السوق على مستوى العالم."

وقال ديفيد تيت، الرئيس التنفيذي لمجلس الذهب العالمي: "يعد برنامجنا المشترك مع مركز دبي للسلع المتعددة عنصرا هاما في مبادرتنا الاستراتيجية "الذهب247" والقائمة على تحسين النزاهة والثقة في سوق الذهب في جميع أنحاء العالم. ونتطلع إلى التعاون مع مركز دبي للسلع المتعددة لبناء سوق موثوقة وسهلة الوصول لصالح جميع المشاركين في المنطقة وخارجها."



وقال أندرو نايلور، رئيس قسم الشرق الأوسط والسياسة العامة في مجلس الذهب العالمي: "تعد دولة الإمارات سوقا محورية لصناعة الذهب، حيث تعمل كمركز رئيسي للتجارة والاستثمار والابتكار. ومن خلال تواجدنا في الشرق الأوسط ومبادراتنا التعاونية مع أصحاب المصلحة الرئيسيين مثل مركز دبي للسلع المتعددة، نهدف إلى تعزيز نزاهة سوق الذهب وشفافيته وكفاءته. وهذا البرنامج هو مجرد البداية لالتزامنا طويل الأمد بالمساهمة في سلامة سوق الذهب العالمي، وتحسين سوق الذهب الإقليمي."

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