كريستر فيكتورسن: أطلقنا رؤيتنا حتى 2026 وأبرز محاورها الرقابة الآمنة على منشآتنا النووية

أكد كريستر فيكتورسن، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، أن الهيئة لعبت دوراً مهماً لضمان الاستخدام الأمن والسلمي للطاقة النووية والمواد الإشعاعية لحماية الجمهور والعمال والبيئة على حد سواء. مشيراً إلى أن أبرز محاورها الرقابة الآمنة على منشآتنا النووية والعاملين بها، وقد نجحت بفاعلية وفق أرقى المعايير الدولية.

جاء ذلك الإحاطة الإعلامية التي عقدتها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية اليوم، وتناولت أبرز إنجازات عام 2023 ومشاريعها للعام الجاري 2024.

وأوضح فيكتورسن أن استراتيجية الهيئة للأعوام 2023-2026 تسعى إلى تحقيق هدفين: تحسين الرقابة على المرافق والأنشطة بشكل استباقي وتطوير الأبحاث وبناء القدرات. مشيراً إلى أن الهيئة نفذت خلال العام الماضي أكثر من 45 عملية تفتيش (تغطي الأمان والأمن النووي وحظر الانتشار النووي في الوحدات الـ 4.

وأكد المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية أن الهيئة انتقلت من منظمة تعتمد على الخبرات الخارجية إلى الاعتماد على الخبرات المواطنة، واستضافت ورش عمل وتدريبات، وبرامج حول الأمن السيبراني والتغير المناخي، فضلاً عن 10 اتفاقيات تعاون مع مؤسسات محلية ودولية في مجال الطاقة النووية.

وأضاف فيكتورسن: "قررنا أن يكون 2024 هو عام ثقافة السلامة للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، بهدف تحقيق رؤية الإمارات في هذا الشأن والتنسيق مع الهيئة الدولية للطاقة الدولية وتقيمينا من جانبهم لتشديد عوامل الأمن والسلامة.".

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