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النصر يرفض الاستسلام بعد الخسارة من العين في دوري أبطال آسيا

3/5/2024 2:53:58 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال لويس كاسترو مدرب النصر السعودي، إن فريقه سيقدم كل ما لديه لتعويض خسارته والتأهل على حساب العين للدور قبل النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وخسر النصر بقيادة كريستيانو رونالدو، 1-صفر في الإمارات ليكون مطالبا بالفوز بفارق هدفين في مباراة الإياب في الرياض يوم الاثنين المقبل ليواصل مشواره في البطولة القارية التي لم يحققها من قبل.

وجاء هدف العين الوحيد في الدقيقة 44 بعدما تلقى رحيمي تمريرة رائعة من أليخاندرو روميرو (كاكو) ليصبح في وضع انفراد ويراوغ الحارس ويسدد في المرمى.

وابلغ كاسترو مؤتمرا صحفيا "أمامنا مباراة أخرى في الرياض. يجب أن نتعايش مع ذلك، اليوم أصيب عزيز (بهيتش) وتلقى (إيمريك) لابورت بطاقة حمراء لكنني أقول للجميع إننا لم نستسلم... أمام جماهيرنا الرائعة سننافس بكل ما نملك للفوز والتأهل".

وتعرض الأسترالي بهيتش لإصابة حرمته من استكمال المباراة بعدما غادر سلطان الغنام بسبب تجدد الإصابة، ليخسر النصر ظهيريه الأساسيين. كما تلقى المدافع لابورت بطاقة حمراء في الوقت بدل الضائع للاعتداء على بندر الأحبابي لاعب العين بالمرفق.

وبذلك تزداد معاناة النصر الذي قد يفتقد المهاجم تاليسكا للإصابة بجانب ابتعاد الحارس نواف العقيدي عن المشاركة في دوري المحترفين لإيقافه لفترة طويلة.

وتابع المدرب البرتغالي "الشوط الثاني كان أفضل من الأول وصنعنا فرصا للتسجيل لكن الأمور لم تسر على ما يرام، نحن في منتصف الطريق ونعي أن التأهل لن يكون سهلا. لكن أمامنا 90 دقيقة أخرى ونثق بأنفسنا".

وأبدى كاسترو اعتراضه على حكم اللقاء وقال موجها حديثه للصحفيين "أنتم رأيتم كل شيء. لن أتحدث وأترك لكم التعليق، كان يجب على الحكم أن يجعل المباراة أكثر هدوءا... لا أستطيع إبداء رأيي بصراحة حول قراراته".

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