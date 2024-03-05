158 مليار درهم صادرات أعضاء غرف دبي للأسواق الخليجية 2023

كشفت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن تصدر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي لوجهة صادرات وإعادة صادرات أعضائها إلى الأسواق العالمية خلال العام 2023، باستحواذها على 55.6% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، أي حوالي 158.1 مليار درهم، مما يعكس أهمية السوق الخليجية في تجارة أعضاء الغرفة.

واحتلت منطقة الشرق الأوسط (باستثناء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي) المرتبة الثانية في قائمة وجهات صادرات الأعضاء، باستحواذها على 21.8% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، وبقيمة وصلت إلى 62 مليار درهم.

وجاءت منطقة آسيا والمحيط الهادئ في المرتبة الثالثة على قائمة وجهات صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، حيث استحوذت على 9.5% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، وبقيمة وصلا إلى حوالي 27 مليار درهم.

واحتلت أسواق القارة الأفريقية المرتبة الرابعة على قائمة وجهات صادرات وإعادة صادرات الأعضاء في العام 2023، باستحواذها على 7.9% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، وبقيمة وصلت إلى 22.4 مليار درهم.

أسواق أوروبا

وجاءت أسواق القارة الأوروبية في المرتبة الخامسة في هذه القائمة باستحواذها على 3.5% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، وبقيمة وصلت إلى 10.1 مليار درهم، في حين جاءت قارة أمريكا الشمالية في المرتبة السادسة بنسبة بلغت 1.4%، وبقيمة إجمالية للصادرات بلغت 3.9 مليار درهم.

واحتلت أسواق أمريكا اللاتينية المرتبة السابعة في هذه القائمة، حيث استحوذت فقط على حوالي 0.3% من إجمالي الصادرات وإعادة الصادرات في العام 2023، وبقيمة بلغت ما يقارب المليار درهم فقط.

التكيف مع المتغيرات

وأشار محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي إلى أن ما يميز تجار دبي هو قدرتهم على التكيف مع المتغيرات العالمية في المنظومة التجارية الدولية، معتبراً أن تنوع وجهات وأسواق صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة في العام 2023 رغم التحديات العالمية، وتحقيق نمو في إجمالي قيمة صادرات وإعادة الصادرات بلغ 4.3% يعكس في واقع الأمر التنافسية التي يتمتع بها تجار دبي ومرونتهم العالية.

وأضاف لوتاه قائلاً: "نركز من خلال شبكة مكاتبنا التمثيلية الخارجية الـ 31 على تنمية تجارة دبي الخارجية وتحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33)، حيث نتطلع للارتقاء بصادرات الأعضاء في المناطق والأسواق التي ما زالت صادرات الأعضاء فيها منخفضة مثل أسواق أمريكا اللاتينية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ. ويأتي افتتاح 16 مكتباً تمثيلياً خارجياً لنا في العام 2023 لوحده ليعزز من جهودنا في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة، وتطوير شبكة علاقاتنا وتنويع أسواق صادراتنا، وتسخيرها لخدمة مجتمع الأعمال في دبي".



يذكر أن قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة دبي في عام 2023 قد بلغت 284.5 مليار درهم.

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