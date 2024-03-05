الإمارات الأولى عالمياً في تعيين الرؤساء التنفيذيين الأصغر سناً

تصدرت الإمارات دول العالم في تعيين الرؤساء التنفيذيين الأصغر سناً لقيادة الشركات.

وأكد أحدث تقارير شركة هايدريك آند سترجلز، المزود لخدمات البحث التنفيذي وتقييم القيادة والتطوير، والذي حمل عنوان "الطريق إلى القمة 2023" أن شركات الشرق الأوسط حلت في المرتبة الأولى عالمياً على مستوى الرؤساء التنفيذيين الذين يتمتعون بخبرات دولية بنسبة 50%، متجاوزة منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا اللتين احتلتا معاً المركز الثاني بنسبة 38%. وأظهرت منطقة الشرق الأوسط أيضاً تفضيلًا للرؤساء التنفيذيين الشباب، حيث يبلغ أدنى متوسط عمر حالياً 54.5 عاماً. وعلى وجه الخصوص، يتمتع الرؤساء التنفيذيون المعينون في الإمارات بأدنى متوسط عمر حالي يبلغ 52.7 عاماً على مستوى العالم. وتحتل أفريقيا المرتبة الثانية من حيث الترتيب حيث يبلغ متوسط عمر الرؤساء التنفيذيين المعينين 55.5 عاماً.

كما تتمتع منطقة الشرق الأوسط بأعلى نسبة من الرؤساء التنفيذيين الذين يتمتعون بخبرة سابقة في المناصب التنفيذية على مستوى العالم بنسبة 90%،



التنوع الاقتصادي

وأشار التقرير إلى أنه مع استمرار النمو المتسارع في منطقة الشرق الأوسط، فإن مشهد تعيينات الرؤساء التنفيذيين يتطور أيضاً ليتماشى مع المتطلبات الجديدة، مدفوعاً بعوامل التنوع الاقتصادي في المنطقة واعتماد التقنيات المبتكرة.

واعتمد التقرير السنوي على نتائجه من خلال تحليل 1,221 منصباً للرؤساء التنفيذيين في أكبر الشركات المدرجة علناً على مستوى العالم ودراسة لملفاتهم الشخصية. وأشار إلى أنه تم تعيين 68 رئيساً تنفيذياً في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك الإمارات بين عامي 2022 و2023.

وأفادت شركة هايدريك آند سترجلز بأن المنطقة سجلت في المتوسط أعلى نسبة من التعيينات الجديدة (16%) في جميع أنحاء العالم. كما حصلت شركات الشرق الأوسط على أعلى مرتبة على مستوى العالم بالنسبة للرؤساء التنفيذيين الذين يتمتعون بخبرة سابقة في المناصب التنفيذية بنسبة (90%)، وتليها أمريكا اللاتينية بنسبة 84% ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 79%. كما أشار التقرير إلى أنه 10% فقط من الرؤساء التنفيذيين المعينين حديثاً في منطقة الشرق الأوسط لا يتمتعون بخبرة سابقة في مناصب تنفيذية، وهي أدنى نسبة بين جميع المناطق الأخرى في العالم.

الطلب على الخبرات



وتقدر المنظمات بشكل متزايد الرؤساء التنفيذيين الذين يجلبون الخبرات من مختلف القطاعات، ولديهم مهارات متنوعة في مناصبهم. وتظهر البيانات أنه لدى شركات الشرق الأوسط أعلى حصة من الرؤساء التنفيذيين ذوي الخبرات الدولية بنسبة (50%)، متجاوزة منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا اللتين تشتركان في المركز الثاني بنسبة (38%). وشهدت المنطقة أيضاً على مدى السنوات الثلاث الماضية تفضيلاً متزايداً للرؤساء التنفيذيين ذوي الخبرة في مختلف القطاعات. وارتفعت نسبة القادة ذوي الخبرة عبر القطاعات المختلفة في الإمارات من 12% في عام 2021 إلى 23% في عام 2022، وإلى 26% في عام 2023.

وعلى الرغم من ذلك، لا يزال التنوع بين الجنسين يشكل تحدياً كبيراً، فمتوسط نسبة المديرين التنفيذيين المعينين من النساء في المنطقة هو 3% فقط، أي أقل من نصف المتوسط العالمي الذي يبلغ (8%).



وقالت مليحة جيلاني، شريك في مكتب هايدريك آند سترجلز في دبي، ورئيس قسم ممارسات التأثير الاجتماعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يبعث استمرار اتجاه توظيف المزيد من المديرين التنفيذيين ذوي الخلفيات الدولية والمتعددة القطاعات على التفاؤل، حيث يعكس إدراك المؤسسات المتزايد لقيمة التنوع، وخاصة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية طويلة المدى لأعمالها. وبالمقابل، هناك استراتيجيات محددة للمواهب يجب على الشركات البدء في التركيز عليها، مثل زيادة التنوع بين الجنسين في المناصب القيادية".

وتناول تقرير الطريق إلى القمة أحدث البيانات والاتجاهات في تعيينات الرؤساء التنفيذيين الجدد لأكبر الشركات في 27 سوقاً حول العالم.

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