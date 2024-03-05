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قناة السويس: مصر تدرس الازدواج الكامل للمجرى الملاحي للقناة

3/5/2024 2:11:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس هيئة قناة السويس المصرية الفريق أسامة ربيع إن مصر تدرس مشروع "الازدواج الكامل للمجرى الملاحي للقناة"، في خطوة ربما تسمح بزيادة حجم الشحن وتسريع حركة مرور السفن في الاتجاهين.
وأضاف ربيع أن هذا المشروع "يستهدف تحقيق الازدواج الكامل للقناة في الاتجاهين بما يسمح برفع تصنيف القناة وزيادة تنافسيتها، فضلا عن زيادة القدرة العددية والاستيعابية للقناة لتصبح قادرة على استيعاب كافة فئات وأحجام سفن الأسطول العالمي".
وأكد رئيس الهيئة أن هذا المشروع "ما زال في مرحلة الدراسة".
يأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه هيئة قناة السويس انخفاضا حادا في الإيرادات بسبب تحويل شركات الشحن سفنها بعيدا عن هذا الممر المائي، وهو أقصر طريق بين أوروبا وآسيا، بسبب هجمات مسلحة على السفن في البحر الأحمر.













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