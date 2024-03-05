انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية الليلة الماضية، فيما استقر سعر النفط الخام الأميركي "وست تكساس" عند 78.76 دولار للبرميل الواحد.
وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي، أمس الاثنين 97 نقطة ليصل إلى 38989 نقطة، وانخفض مؤشر "نازداك" الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة 67 نقطة ليصل إلى 16207 نقاط، كما انخفض مؤشر (S&P500) نحو 6 نقاط ليصل إلى 5130 نقطة.
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