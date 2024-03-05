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إسبانيا تبدأ بفرض عقوبات على 12 مستوطناً في الضفة الغربية

3/5/2024 2:11:50 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) مدريد /PNN /أعلنت إسبانيا،أنها بدأت بتنفيذ عقوبات على مجموعة أولى تضم 12 مستعمرا في الضفة الغربية المحتلة.

وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، في كلمة أمام اللجنة المشتركة لمجلس النواب الإسباني، إن الحكومة بدأت بفرض عقوبات على“مجموعة أولى تضم 12 مستوطنا عنيفا”

وأضاف ألباريس:“نعلم أن الصمت والتقاعس يعملان دائما ضد الضحايا”.

ودعا إلى دعم قرارات محكمة العدل الدولية التي طلبت من إسرائيل الامتناع عن أي أجراءات إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، مطالبا الأطراف المعنية بالامتثال لتلك القرارات المؤقتة.

كما حث الوزير الإسباني الدول المانحة على مواصلة تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

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