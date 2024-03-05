إسبانيا تبدأ بفرض عقوبات على 12 مستوطناً في الضفة الغربية

(MENAFN
- Palestine News Network )
مدريد /PNN /أعلنت إسبانيا،أنها بدأت بتنفيذ عقوبات على مجموعة أولى تضم 12 مستعمرا في الضفة الغربية المحتلة.
وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، في كلمة أمام اللجنة المشتركة لمجلس النواب الإسباني، إن الحكومة بدأت بفرض عقوبات على“مجموعة أولى تضم 12 مستوطنا عنيفا”
وأضاف ألباريس:“نعلم أن الصمت والتقاعس يعملان دائما ضد الضحايا”.
ودعا إلى دعم قرارات محكمة العدل الدولية التي طلبت من إسرائيل الامتناع عن أي أجراءات إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، مطالبا الأطراف المعنية بالامتثال لتلك القرارات المؤقتة.
كما حث الوزير الإسباني الدول المانحة على مواصلة تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
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