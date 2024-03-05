نفذ حملة اعتقالات وهدم منزلا : جيش الاحتلال بواصل تصعيد اعتداءاته بالضفة الغربية

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم /PNN / نفذ جيش الاحتلال الاسرائيلي حملة اعتقالات وهدم منزلا في اطار حملاته لتصعيد الاعتداءات على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية.

وفي محافظة جنين هدمت جرافات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، منزل

الاسير عبد الله يحيى مساد في بلدة كفردان

غرب مدينة جنين.

وأفادت مصادر محلية باقتحام جيش الاحتلال البلدة ومداهمة عدد من المنازل فيها، كما قام بنشر القناصة فوق أسطح عدد من المنازل واندلعت مواجهات مع الشبان اصيب خلالها شابين بشظايا رصاص الاحتلال.

يشار إلى أن المعتقل عبد الله مساد طالب في جامعة النجاح قسم الهندسة الإلكترونية، اعتقل مع شقيقه عبد العزيز منذ شهر آب/ أغسطس الماضي، ويقبعان في سجن عوفر غرب رام الله.

وفي طولكرم اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، ثلاثة مواطنين من طولكرم.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت رائد المهر، بعد مداهمة منزله في ضاحية ارتاح جنوب المدينة، وعيسى حسن توبة، من منزله في بلدة كفر جمال جنوب المحافظة، ومحمود شريتح (الطاهر)، من منزله في حي الاسكان الفلسطيني في الحي الشمالي بمدينة طولكرم للضغط على شقيقه علاء بتسليم نفسه، وكان تعرض عدة مرات للاعتقال للسبب نفسه.

وداهمت قوات الاحتلال محل الطاهر للأدوات المنزلية في شارع الحدادين بالمدينة، وقامت بتفتيشه والعبث بمحتوياته.

وفي نابلس اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، بلدة اللبن الشرقية جنوب نابلس.

وافادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة اللبن الشرقية، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها وعاثت فيها فسادا وتكسير محتويات بعضها.

اما في رام الله فقد اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، عددا من المواطنين من بلدة كوبر شمال غرب رام الله.

وأوضحت مصادر محلية في البلدة، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة واعتقلت عددا من الأسرى المحررين منهم: حنان البرغوثي، وايمان نافع، وباجس البرغوثي، ومحمد عطيوي، ومؤمن البرغوثي، وايهاب البرغوثي بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.