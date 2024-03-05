نفذ حملة اعتقالات وهدم منزلا : جيش الاحتلال بواصل تصعيد اعتداءاته بالضفة الغربية

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم /PNN / نفذ جيش الاحتلال الاسرائيلي حملة اعتقالات وهدم منزلا في اطار حملاته لتصعيد الاعتداءات على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية.
وفي محافظة جنين هدمت جرافات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، منزل
الاسير عبد الله يحيى مساد في بلدة كفردان
غرب مدينة جنين.
وأفادت مصادر محلية باقتحام جيش الاحتلال البلدة ومداهمة عدد من المنازل فيها، كما قام بنشر القناصة فوق أسطح عدد من المنازل واندلعت مواجهات مع الشبان اصيب خلالها شابين بشظايا رصاص الاحتلال.
يشار إلى أن المعتقل عبد الله مساد طالب في جامعة النجاح قسم الهندسة الإلكترونية، اعتقل مع شقيقه عبد العزيز منذ شهر آب/ أغسطس الماضي، ويقبعان في سجن عوفر غرب رام الله.
وفي طولكرم اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، ثلاثة مواطنين من طولكرم.
وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت رائد المهر، بعد مداهمة منزله في ضاحية ارتاح جنوب المدينة، وعيسى حسن توبة، من منزله في بلدة كفر جمال جنوب المحافظة، ومحمود شريتح (الطاهر)، من منزله في حي الاسكان الفلسطيني في الحي الشمالي بمدينة طولكرم للضغط على شقيقه علاء بتسليم نفسه، وكان تعرض عدة مرات للاعتقال للسبب نفسه.
وداهمت قوات الاحتلال محل الطاهر للأدوات المنزلية في شارع الحدادين بالمدينة، وقامت بتفتيشه والعبث بمحتوياته.
وفي نابلس اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، بلدة اللبن الشرقية جنوب نابلس.
وافادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة اللبن الشرقية، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها وعاثت فيها فسادا وتكسير محتويات بعضها.
اما في رام الله فقد اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، عددا من المواطنين من بلدة كوبر شمال غرب رام الله.
وأوضحت مصادر محلية في البلدة، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة واعتقلت عددا من الأسرى المحررين منهم: حنان البرغوثي، وايمان نافع، وباجس البرغوثي، ومحمد عطيوي، ومؤمن البرغوثي، وايهاب البرغوثي بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.
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