زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب جنوب إيران

(MENAFN
- Palestine News Network )
طهران/PNN- قال مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض إن زلزالا بقوة 5.5 درجة ضرب جنوب إيران اليوم الثلاثاء.
وأضاف أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.
وذكر التلفزيون الإيراني أنه تم إرسال فرق إنقاذ إلى المنطقة لكن لم ترد تقارير فورية عن وقوع وفيات أو أضرار.
وتتقاطع خطوط صدع جيولوجية رئيسية في إيران، وعانت البلاد من عدة زلازل مدمرة في السنوات القليلة الماضية.
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