زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب جنوب إيران

MENAFN - Palestine News Network ) طهران/PNN- قال مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض إن زلزالا بقوة 5.5 درجة ضرب جنوب إيران اليوم الثلاثاء.



وأضاف أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.



وذكر التلفزيون الإيراني أنه تم إرسال فرق إنقاذ إلى المنطقة لكن لم ترد تقارير فورية عن وقوع وفيات أو أضرار.

وتتقاطع خطوط صدع جيولوجية رئيسية في إيران، وعانت البلاد من عدة زلازل مدمرة في السنوات القليلة الماضية.