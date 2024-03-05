اصابة مواطن برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة

MENAFN - Palestine News Network ) نابلس/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، مخيم بلاطة شرقي نابلس.

وافاد مراسل الوكالة الرسمية، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة، عقب اكتشاف وحدات خاصة داخل المخيم، وسط اطلاق نار كثيف في المنطقة.

وقال مدير مركز الاسعاف والطوارئ في الهلال الاحمر بنابلس، احمد جبريل، إن مواطنا (45 عاما) اصيب برصاص الاحتلال بمنطقة الوجه وجاري نقله للمستشفى.



يتبع...