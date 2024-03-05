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واشنطن تأمل وقفا مؤقتا لإطلاق النار بغزة قبل رمضان

3/5/2024 2:11:48 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) واشنطن/PNN-قال مستشار اتصالات الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، إن الولايات المتحدة تأمل التوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار في غزة يمكن أن يستمر 6 أسابيع، قبل بداية شهر رمضان.

وذكر كيربي أن إسرائيل أبدت الموافقة على وقف مؤقت لإطلاق النار يمكن أن يستمر 6 أسابيع وتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية لغزة "مقابل إطلاق سراح الرهائن".

وأضاف أن "إسرائيل وافقت على الالتزام بهذا الإطار، والآن يتعين على حماس أن تفعل الشيء نفسه".

وفيما يتعلق بالجدول الزمني لاتفاق محتمل لوقف إطلاق النار، قال كيربي: "نريد أن نرى هذا (الاتفاق) يتم قبل بدء شهر رمضان، ويحدونا الأمل في ذلك وهذا هو هدفنا".

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

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