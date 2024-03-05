واشنطن تأمل وقفا مؤقتا لإطلاق النار بغزة قبل رمضان

(MENAFN
- Palestine News Network )
واشنطن/PNN-قال مستشار اتصالات الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، إن الولايات المتحدة تأمل التوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار في غزة يمكن أن يستمر 6 أسابيع، قبل بداية شهر رمضان.
وذكر كيربي أن إسرائيل أبدت الموافقة على وقف مؤقت لإطلاق النار يمكن أن يستمر 6 أسابيع وتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية لغزة "مقابل إطلاق سراح الرهائن".
وأضاف أن "إسرائيل وافقت على الالتزام بهذا الإطار، والآن يتعين على حماس أن تفعل الشيء نفسه".
وفيما يتعلق بالجدول الزمني لاتفاق محتمل لوقف إطلاق النار، قال كيربي: "نريد أن نرى هذا (الاتفاق) يتم قبل بدء شهر رمضان، ويحدونا الأمل في ذلك وهذا هو هدفنا".
ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".
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