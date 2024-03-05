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11 إصابة بحادث سير في الزرقاء

3/5/2024 2:11:21 AM
(MENAFN- Amman Net) أصيب 11 شخصًا بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، أثر حادث تصادم بين 8 مركبات في الجبل الأبيض، بحسب مدير الدفاع المدني في محافظة الزرقاء محمد الخريسات.
وقال الخريسات، خلال حديثه لأثير الأمن، إنه من ضمن الآليات حافلة طلاب تعود لمدرسة خاصة، وحافلة خط أخرى، بالإضافة إلى عدد من الآليات الثقيلة.
وأشار إلى أن كوادر الدفاع المدني لا تزال تتعامل مع الحادث، مضيفًا أن معظم الحالات متوسطة وتم نقلها إلى مستشفى الزرقاء الحكومي.

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