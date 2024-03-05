11 إصابة بحادث سير في الزرقاء

(MENAFN
- Amman Net) أصيب 11 شخصًا بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، أثر حادث تصادم بين 8 مركبات في الجبل الأبيض، بحسب مدير الدفاع المدني في محافظة الزرقاء محمد الخريسات.
وقال الخريسات، خلال حديثه لأثير الأمن، إنه من ضمن الآليات حافلة طلاب تعود لمدرسة خاصة، وحافلة خط أخرى، بالإضافة إلى عدد من الآليات الثقيلة.
وأشار إلى أن كوادر الدفاع المدني لا تزال تتعامل مع الحادث، مضيفًا أن معظم الحالات متوسطة وتم نقلها إلى مستشفى الزرقاء الحكومي.
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