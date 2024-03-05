ارتفاع جديد على أسعار الذهب في الاردن اليوم الثلاثاء

MENAFN - Al Wakeel News)ارتفعت أسعار الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء بمقدار نصف دينار، حيث وصل سعر غرام الذهب من عيار 21 إلى 42.7 ديناراً للبيع للمواطنين، مقابل 41 دينارًا للشراء منهم.



وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 حوالي 38.2 ديناراً للبيع للمواطنين، مقابل 35.2 ديناراً للشراء منهم.



ويعتبر هذا الارتفاع الثاني لأسعار الذهب خلال الأسبوع الحالي، حيث شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا كبيرًا يوم السبت بمقدار 70 قرشًا للغرام ، وهو الأعلى في عام 2024









