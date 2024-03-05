ارتفاع جديد على أسعار الذهب في الاردن اليوم الثلاثاء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ارتفعت أسعار الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء بمقدار نصف دينار، حيث وصل سعر غرام الذهب من عيار 21 إلى 42.7 ديناراً للبيع للمواطنين، مقابل 41 دينارًا للشراء منهم.
وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 حوالي 38.2 ديناراً للبيع للمواطنين، مقابل 35.2 ديناراً للشراء منهم.
ويعتبر هذا الارتفاع الثاني لأسعار الذهب خلال الأسبوع الحالي، حيث شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا كبيرًا يوم السبت بمقدار 70 قرشًا للغرام ، وهو الأعلى في عام 2024
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