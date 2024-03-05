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ورشة عمل تدريبية حول منهجيات البحث العلمي في مجالات المياه

3/5/2024 2:10:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نفذت وزارة المياه والري بالتعاون مع مشروع حوكمة قطاع المياه وشركة مياه اليرموك ورشة عمل تدريبية لطلبة الدراسات العليا في جامعة العلوم والتكنولوجيا حول منهجيات البحث العلمي وكتابة مقترحات الأبحاث المتعلقة بالمياه والتي تستهدف أولويات قطاع المياه البحثية والتي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية للمياه للأعوام ٢٠٢٣-٢٠٤٠.


وقد استعرضت مدير وحدة الأبحاث والابتكار المائية الدكتورة آمال الصياحين، بحضور نائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور منى أبو دلو وعميد البحث العلمي الدكتور طارق مقطش ونائب عميد البحث العلمي الدكتور بشير نصيرات أهم الأولويات البحثية في الوزارة بشكل عام وتشجيع طلبة الدراسات العليا على العمل عليها وعرضت التسهيلات التي تقدمها الوزارة للطلاب والجامعات لتشجيع البحث العلمي حسب توجيهات جلالة الملك المعظم ورؤية التحديث الاقتصادي.


كما قدمت مدير التخطيط والإدارة في شركة مياه اليرموك/ المهندسة دلال عليوة عرضا حول شركة مياه اليرموك والخدمات التي تقدمها الشركة وأبرز التحديات والأولويات لدى الشركة.


بدوره قدم الدكتور عامر جبارين من مشروع الحوكمة شرحا مطولا مفصلا حول آلية كتابة المقترحات البحثية وسبل التطوير باستخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي.

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