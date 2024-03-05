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توقع اتفاقية لتعزيز شبكة النقل الكهربائية لمواكبة التحول نحو الشبكات الذكية

3/5/2024 2:10:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وقعت شركة الكهرباء الوطنية وشركة تويوتا تسوشو اليابانية، اليوم الثلاثاء، اتفاقية استبدال مرحلات الحماية الكهروميكانيكية والاستاتيكية في بعض محطات التحويل الرئيسة في النظام الكهربائي، الممولة من قبل الحكومة اليابانية ممثلة بوكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) من خلال اتفاقية المنحة المقدمة للحكومة الأردنية عام 2022 بقيمة 605 مليون دولار أمريكي، لتنفيذ "مشروع استقرار نظام الطاقة من أجل مزيد من تكامل الطاقة المتجددة".
ووقع الاتفاقية مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس أمجد الرواشدة والمدير العام للمشروعات في شركة تويوتا تسوشو توكوجي كوياما بحضور مساعد مدير عام صيانة النقل في الكهرباء الوطنية المهندس محمد داود.
وأكد الرواشدة على أهمية الاتفاقية في إطار جهود شركة الكهرباء الوطنية لتحسين جودة وكفاءة النظام الكهربائي وضمان استدامته، وتطوير الانظمة الفنية العاملة في محطات التحويل ذات الأهمية التشغيلية وضمن خطة الشركة لمواكبة التحول الرقمي نحو الشبكات الذكية، خاصة مع زيادة محطات الطاقة المتجددة في النظام الكهربائي، وذلك عن طريق استبدال أنظمة الحماية الكهربائية الحالية بمرحلات حماية رقمية عالية الأداء في محطة تحويل جنوب عمان 400/132 كيلو فولت ومحطة تحويل العقبة 400/132 كيلو فولت، بالإضافة إلى استبدال مرحلات الحماية المسافية على خطوط شرق عمان – جنوب عمان 400 كيلو فولط وتركيب مرحلات حماية تفاضلية في كلا المحطتين.
ويأتي هذا المشروع ضمن سلسلة التعاون بين شركة الكهرباء الوطنية والوكالة اليابانية (جايكا) والتي امتدت منذ عشرات السنين، والمتمثلة ببرامج التدريب الفنية لعدة مؤسسات كهربائية محلية ومن الدول العربية الشقيقة (فلسطين، العراق، اليمن، سوريا) ضمن برنامج تدريب الدولة الثالثة، والتي يتم عقدها سنويا في مركز التدريب الكهربائي الذي تم إنشاؤه عام 1986 بمنحة من الوكالة اليابانية (جايكا)، ليتمكن من الاستجابة للاحتياجات التدريبية عالية المستوى والتقنيات المتقدمة المطلوبة محليا واقليميا، كذلك الدراسات الفنية وبرامج بناء القدرات التي تم تقديمها لكوادر شركة الكهرباء الوطنية والتي كان لها دوراً فاعلا في تعزيز القدرات الوطنية في مجال الطاقة.













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