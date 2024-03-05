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السجن 16 عاما لمسرب وثائق البنتاغون

3/5/2024 2:10:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وافق جاك تيكسيرا العامل في سلاح الجو الأمريكي المتهم بتسريب وثائق تابعة للبنتاغون على تخفيض عقوبته إلى السجن 16 عاما، مقابل التعاون مع التحقيق.
واعترف تيكسيرا وهو جندي سابق في الحرس الوطني الجوي بالذنب في ست تهم، واتهم "بالاحتفاظ المتعمد ونقل معلومات الدفاع الوطني"، وفقا لوثائق المحكمة.


ومن المتوقع أن يقضي ما بين 11 و16 عاما في السجن، تليها ثلاث سنوات من الإشراف. كما تم تغريمه بدفع مبلغ 50 ألف دولار.


ووافق المدعي العام الأمريكي على عدم اتهامه بارتكاب المزيد من الانتهاكات لقانون التجسس.

RT

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