الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين من طولكرم

وذكرت مصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت رائد المهر، بعد مداهمة منزله في ضاحية ارتاح جنوب المدينة، وعيسى حسن توبة، من منزله في بلدة كفر جمال جنوب المحافظة، ومحمود شريتح (الطاهر)، من منزله في حي الاسكان الفلسطيني في الحي الشمالي بمدينة طولكرم للضغط على شقيقه علاء بتسليم نفسه، وكان تعرض عدة مرات للاعتقال للسبب نفسه.

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