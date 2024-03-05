الاحتلال يقتحم بلدة اللبن الشرقية ويداهم عدة منازل في نابلس
التاريخ
3/5/2024 2:10:52 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، بلدة اللبن الشرقية جنوب نابلس.
وافادت مصادر ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة اللبن الشرقية، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها وعاثت فيها فسادا وتكسير محتويات بعضها.
وفا
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