السعودية.. القطاع غير النفطي ينمو للشهر الـ 41 على التوالي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انتعش النشاط التجاري غير النفطي في السعودية في شهر شباطـ، مدعوماً بأسرع نمو في الإنتاج في 5 أشهر، بحسب مسح مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات.
وانتعش مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض السعودي المعدل موسمياً إلى 57.2 نقطة في شباط، مرتفعاً من 55.4 نقطة في كانون الثاني، والتي كانت أدنى قراءة في عامين.
وهذا هو الشهر الـ 41 على التوالي التي تأتي القراءة فوق الـ 50.
وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 61.5 نقطة، وهي أسرع وتيرة نمو منذ أيلول، مما يشير إلى زخم أكبر على صعيد الطلب.
وانتعش نشاط الطلبيات الجديدة مدعوما بعودة النمو في طلبات التصدير.
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