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السعودية.. القطاع غير النفطي ينمو للشهر الـ 41 على التوالي

3/5/2024 2:10:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انتعش النشاط التجاري غير النفطي في السعودية في شهر شباطـ، مدعوماً بأسرع نمو في الإنتاج في 5 أشهر، بحسب مسح مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات.
وانتعش مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض السعودي المعدل موسمياً إلى 57.2 نقطة في شباط، مرتفعاً من 55.4 نقطة في كانون الثاني، والتي كانت أدنى قراءة في عامين.
وهذا هو الشهر الـ 41 على التوالي التي تأتي القراءة فوق الـ 50.
وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 61.5 نقطة، وهي أسرع وتيرة نمو منذ أيلول، مما يشير إلى زخم أكبر على صعيد الطلب.


وانتعش نشاط الطلبيات الجديدة مدعوما بعودة النمو في طلبات التصدير.

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