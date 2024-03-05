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وادي الأردن تعقد ورشات تدريبية حول تشغيل وصيانة شبكات الري لتقليل الفاقد المائي

3/5/2024 2:10:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عقدت سلطة وادي الأردن وبالتعاون مع مشروع حوكمة المياه والممول من الوكالة الأمريكية للإنماء الدولي (USAID) سلسلة من الدورات التدريبية في مجال تشغيل وصيانة شبكات مياه الري للعاملين في هذا المجال في كل من سلطة وادي الأردن وجمعيات مستخدمي المياه.


وتتضمن هذه الدورات أجزاء نظرية وأخرى تطبيقية لتأكيد مفاهيم المعرفة العملية للمشاركين.

وشارك في هذه الدورات 36 مشاركاً من كافة مديريات وجمعيات مستخدمي المياه والتي تهدف الى اكتساب المشاركين المعرفة النظرية والمهارات العملية اللازمة لتشغيل وصيانة أنظمة الري بطرق وأدوات صحيحة لرفع أداء هذه الأنظمة والمحافظة عليها وتقليل الفاقد المائي وكذلك التكاليف التشغيلية لها.

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