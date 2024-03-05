تكلفة تفوق 100 مليون دولار..زفاف ابن أغنى رجل بآسيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - لا تزال مراسم الاحتفال الضخمة في الهند لحفل ما قبل زفاف الابن الأصغر لأغنى رجل في آسيا، موكيش أمباني والذي حضره كثير من مشاهير العالم، تسيل الكثير من الحبر وتثير فضول الكثيرين، ومن بين الأسئلة التي تبادرت إلى الأذهان، ما هي الميزانية التي رصدت لهذا الحفل، الذي يعد أغلى حفل زفاف بتاريخ الهند وربما العالم.



قدرت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية تكلفة حفل الزفاف بأكثر من 100 مليون دولار، تشمل تأمين رحلات الطيران الخاصة من حول العالم للضيوف وإقاماتهم في فنادق 5 نجوم، وتكاليف تجهيز الطعام من قبل 21 من نخبة الطهاة العالميين وخدمات العشرات من مصففي الشعر وتجهيزات أخرى.

وبدأ الضيوف بالتوافد منذ يوم الجمعة على متن طائرات خاصة، ومن بينهم كانت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، حيث شوهدت تلبس "ساري" (اللباس التقليدي الهندي) مقصب بخيوط من الذهب والفضة، وبجوارها زوجها وابنتهما.

وتخلل اليوم الأول حفل كوكتيل، وفي اليوم الثاني اصطحب الضيوف بنزهة برية، حيث زاروا مركز إنقاذ وإيواء للحيوانات يملكه العريس. وفي المساء شارك الضيوف في "مهرجان روج"، حيث طلب منهم ارتداء الملابس الهندية المبهرة.



وأبرز المدعوين لحفل الزفاف بيل غيتس ومارك زوكربيرغ وسندر بيتشاي وإيفانكا ترامب وساشين تيندولكار وشاروخان وأميتاب باتشان، وغيرهم كثيرين على قائمة المدعوين لحضور احتفالات الزفاف الأسطوري، الذي انطلق فعلا، لابنة الملياردير الهندي شري ميرشانت، راديكا، على أنانت أمباني، نجل أغنى رجل في الهند وآسيا موكيش أمباني.

وتقدم حفلة ما قبل الزفاف التي استمرت 3 أيام لمحة عن البذخ المتوقع في حفل زفاف يوليو.



وذكرت وسائل إعلام أنه تم تقديم 500 طبق للضيوف، الذين وصل كثير منهم على متن طائرات مستأجرة من إعداد نحو 100 طاهٍ.



تحتفل عائلة أمباني بهذه المناسبة في مسقط رأس العائلة بجامناغار - وهي مدينة يبلغ عدد سكانها نحو 600 ألف نسمة، وتقع في جزء شبه صحراء من ولاية جوجارات - حيث يوجد لديهم أيضًا مصفاة النفط الرئيسية للشركة.

الأغنى في آسيا

تمتد إمبراطورية رجل الأعمال الهندي موكيش أمباني، والد العريس، لتشمل قطاعات النفط والاتصالات والنسيج والمواد الكيماوية، وهو أغنى رجل في آسيا، إذ حل في المرتبة 10 على قائمة مجلة فوربس لأغنياء العالم بثروة تقدر بنحو 117 مليار دولار.



وقد ذاع صيت أمباني وشركته "ريلاينس للصناعات المحدودة"، التي تعتبر من كبرى شركات النفط والاتصالات في الهند، بعد أن تمكن من الحلول مكان نظيره الصيني جاك ما، مؤسس "مجموعة علي بابا القابضة المحدودة"، على رأس قائمة أثرياء آسيا في 2018.

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