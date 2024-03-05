بنك الاسكان يطلق حملة إنت الربحان مع برنامج حسابات توفير مستقبلي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أطلق بنك الإسكان حملة جديدة لبرنامج جوائز حسابات توفير "مستقبلي" الموجه لعملائه تحت سن 18 عاما بعنوان "إنت الربحان"، متضمنة جوائز أسبوعية وشهرية وربعية، بالإضافة لجوائز كبرى نهاية العام تتراوح ما بين العينية والنقدية لتغطية تكاليف الدراسة للرابحين.



ويقدم البنك من خلال الحملة 10 ساعات ذكية لـ10 رابحين أسبوعياً، و10 أجهزة (بلاي ستيشن 5) لـ10 رابحين شهرياً، بالإضافة لـ5 أجهزة آيباد لـ5 رابحين في كل ربع. كما ويقدم البنك جائزته الكبرى وهي عبارة عن تغطية مالية لرسوم التعليم لـ 5 رابحين لكل منهم 4 آلاف دينار في نهاية العام.



وتهدف الحملة التي تستمر حتى نهاية العام، إلى تعزيز ثقافة الادخار من أجل ضمان حياة مالية مستقرة بتخطيط مسؤول، ومكافأة المدخرين في حساب توفير "مستقبلي"، وتحفيز أقرانهم للاقتداء بهم في ما يتعلق بإدارة أموالهم بشكل سليم. وتشترط الحملة للتأهل للربح بجوائزها ومضاعفة فرص الربح ضمنها، الحفاظ على الحد الأدنى في أرصدة الحسابات وتغذيتها فقط.



ويتميز حساب توفير "مستقبلي" بالعديد من المزايا التي تشمل الفوائد الدورية، وإمكانية إصدار بطاقة فيزا الدفع المباشر لصالح المدخر، فضلاً عن إمكانية الاستفادة من خدمات البنك الإلكترونية، والإعفاء من عمولة تدني الرصيد.



ويشار إلى أن البنك يخصص لعملائه تحت 18 عاماً فرعاً متخصصاً لخدمتهم مع تجهيزات عصرية، وهو فرع "Iskan Young"، الذي يقدم لهم تجربة مصرفية تفاعلية استثنائية، تمتزج بها الخدمات المصرفية المميزة وخدمات التوعية المالية والنشاطات الترفيهية الهادفة.