قوات الاحتلال تعيد اعتقال الأسيرة المحررة زوجة نائل البرغوثي

قوات الاحتلال تعيد اعتقال الأسيرة المحررة زوجة نائل البرغوثي
التاريخ
3/5/2024 2:10:52 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء اعتقال الأسيرة المحررة إيمان نافع من بلدة كوبر شمال رام الله في الضفة الغربية المحتلة.
وإيمان نافع زوجة نائل البرغوثي أقدم أسير فلسطيني، وأفرج عنها في صفقة التبادل الأخيرة بين كتائب القسام وجيش الاحتلال الإسرائيلي.
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