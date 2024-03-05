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قوات الاحتلال تعيد اعتقال الأسيرة المحررة زوجة نائل البرغوثي

3/5/2024 2:10:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء اعتقال الأسيرة المحررة إيمان نافع من بلدة كوبر شمال رام الله في الضفة الغربية المحتلة.


وإيمان نافع زوجة نائل البرغوثي أقدم أسير فلسطيني، وأفرج عنها في صفقة التبادل الأخيرة بين كتائب القسام وجيش الاحتلال الإسرائيلي.


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