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قيمة البيتكوين السوقية تصل لمستوى تاريخي

3/5/2024 2:10:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - واصلت العملات الرقمية بقيادة أكبر عملة من حيث القيمة السوقية، البيتكوين، موجة الصعود القياسية المستمرة منذ أيام، حيث تلامس العملة الرقمية الشهيرة أعلى مستوياتها على الإطلاق، فيما وصل الرمز المميز بالفعل إلى مستوى قياسي من حيث القيمة السوقية.
ووصلت القيمة السوقية لعملة البيتكوين إلى 1.33 تريليون دولار، لتتجاوز الذروة البالغة 1.28 تريليون دولار التي حققتها من نوفمبر 2021.
ومع الارتفاع السريع هذا العام، أصبحت البيتكوين واحدة من أكبر الأصول العالمية، حيث تقترب الآن من القيمة السوقية للفضة البالغة 1.4 تريليون دولار.
وقد نما المعروض من عملة البيتكوين منذ ذلك الحين، مما أدى إلى رفع قيمتها إلى مستوى جديد وسط الارتفاع القياسي الأخير لأقدم عملة مشفرة.
وتسجل البيتكوين الآن زيادة بنحو 6% في الـ 24 ساعة الأخيرة، مسجلة مستوى 67.370 دولار، وذلك بعد أن وصلت إلى 68.804 دولاراً.













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