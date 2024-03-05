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زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب شمال غربي الصين

3/5/2024 2:10:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ضرب زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر، محافظة تسادوي في مقاطعة تشينغهاي بشمال غربي الصين.


وذكر المركز الصيني لشبكات الزلازل أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

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