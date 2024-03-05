إعلام أوكراني: دوي انفجارات في أوديسا للمرة الثالثة على التوالي خلال الليلة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفادت وسائل إعلام أوكرانية فجر اليوم الثلاثاء، بسماع دوي عدة انفجارات في مقاطعة أوديسا جنوب أوكرانيا للمرة الثالثة على التوالي خلال الليلة.

وذكرت قناة "أوبشيستفينوي" الأوكرانية على حسابها في "تلغرام" أن سلسلة انفجارات سمع دويها في مقاطعة أوديسا عند الساعة 01:39 بتوقيت موسكو.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "سترانا" الأوكرانية على حسابها في "تلغرام"، بـ"سماع دوي انفجارات في أوديسا بالتزامن مع إعلان حالة التأهب الجوي، ثم ذكرت قناة "أوبشيستفينوي" الأوكرانية لاحقا، تجدد الانفجارات.

ووفقا لبيانات خريطة التنبيه الجوي عبر الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، دوت صفارات الإنذار في مقاطعة أوديسا عند الساعة 0:33 بتوقيت موسكو.

وبدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية من قبل القوات المسلحة الروسية في 10 أكتوبر، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تقف وراءه، وفقا للسلطات الروسية، الأجهزة الأمنية الأوكرانية.

روسيا اليوم