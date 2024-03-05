تكريم خريجي جامعة جورجتاون بجوائز التميّز العلمي

(MENAFN
- BLJ Worldwide) حصل خريجان متميزان في دفعة 2023 من جامعة جورجتاون في قطر على الجائزة الذهبية لحضرة صاحب السمو، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر المفدى، وذلك خلال حفل الدورة السابعة عشر لجوائز التميّز العلمي.
وقد تم تكريم كلا من أحمد ماجد الكواري وأسماء خليفة الكواري لتفوقهما الأكاديمي في برنامج البكالوريوس.
وقد هنأّ الدكتور صفوان المصري، عميد جامعة جورجتاون في قطر الخريجين المتميزين وعلق بقوله: "بصفتي عميدا لجامعة جورجتاون في قطر، أفتخر وأتقدم بأحر التهاني إلى أحمد ماجد الكواري وأسماء خليفة الكواري، دفعة 2023، لحصولهما على جائزة التميّز العلمي المرموقة من وزارة التعليم والتعليم العالي. وهو تكريم مستحق لتفانيهما بالتعلّم، وجدارتهما، وسعيهما الدؤوب وراء الحقيقة. وسيحتفي جميع أفراد اسرة جورجتاون في قطر بهذا الإنجاز".
انضم أحمد، وهو ضابط متدرب بأكاديمية ساندهرست الملكية العسكرية، إلى جامعة جورجتاون في قطر بعد انتهاء خدمته العسكرية، حيث حرص على تطبيق مفاهيم الانضباط والعمل الجماعي والتفكير الاستراتيجي في دراساته الأكاديمية. ويقول أحمد: "لم يكن الحصول على هذه الجائزة المرموقة مجرد إنجاز شخصي فحسب، بل وشهادة على التوجيه الذي تلقيته على مدار رحلتي كطالب في جامعة جورجتاون في قطر".
كرّس أحمد وقته، بدافع من شغفه بالشؤون الدولية والدبلوماسية، لفهم دور قطر المتنامي ومساهماتها الفعالة على الساحة الدولية. وقد عزز تخصصه الرئيسي في الثقافة والسياسة وتخصصه الفرعي في اللغة العربية ونظم الحكم في زيادة اهتمامه بجهود قطر للوساطة الإقليمية وصلتها باستراتيجية الدولة الدفاعية.
وخارج الصفوف الدراسية، شارك أحمد في العديد من الأنشطة الإضافية غير الدراسية، حيث لعب دورًا قياديًا في مؤتمر نموذج الأمم المتحدة الذي تُنظمه جامعة جورجتاون في قطر، وبرنامج "دويل" لزمالة هيئة التدريس، ونادي الليوان للطلاب القطريين. وفي العام الأخير لدراسته في الجامعة، حظيت مساهمته لمجتمع جورجتاون وخصوصا ما يتعلق بالحوار بين الثقافات بالتقدير خلال حفل توزيع الجوائز على طلاب السنة النهائية المتميزين.
من جهتها، تقول الخريجة أسماء خليفة الكواري، التي حازت على إرثًا من التميّز الأكاديمي في تخصص الاقتصاد الدولي: "يُعد الحصول على جائزة التميّز العلمي شرفًا كبيرًا وشهادة تقدير أعتز بها على العمل الدؤوب والتفاني طوال رحلتي الأكاديمية. إنه لشعور رائع أن يتم تكريمي للإنجازات التي حققتها، وأنا ممتنة للدعم الذي حصلت عليه طوال رحلتي الجامعية، فضلاً عن الدعم المتواصل لوطني حتى ما بعد التخرج".
يذكر أن أسماء قد حظيت بالتكريم لإنجازاتها وحلولها على قائمة العميد لمراتب الشرف مرات عديدة، كما تم قبولها في رابطة "أوميكرون دلتا إبسيلون" الاقتصادية العالمية. وبرزت أسماء في عدة أدوار قيادية طلابية، وعيّنها عميد الجامعة للعمل في مجموعة دعم الطلاب، كما أنها اُنتخبت رئيسًا لنادي الليوان.
تمضي أسماء على المسار المهني الذي تطمح إليه، وهي تعمل اليوم في الديوان الأميري كباحثة اقتصادية. وعن هذا التكريم تقول أسماء: "لقد لعب تعليمي دورًا محوريًا في تحقيق هذه الطموحات. كانت جامعة جورجتاون في قطر مزيجًا من التجارب الأكاديمية والعملية التي أثّرت على مساري المهني ولعبت دورًا أساسيًا في تطوري الشخصي، بما عزز قدرتي على التكيّف وأكسبني مهارات متكاملة".
وجدير بالذكر أنه سبق لجائزة يوم التميز العلمي تكريم إنجازات الطلاب القطريين على مدار 17 عامًا، بهدف تشجيع الإبداع والتميّز وجعلهما هدفًا مستداما طويل الأمد للمجتمع القطري.
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