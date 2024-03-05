الرئيس التنفيذي لفودافون قطر يناقش مع طلاب كارنيجي ميلون في قطر أهمية الاتصالات والتطور الرقمي

(MENAFN
- BLJ Worldwide) الدوحة، قطر – 03 مارس 2024: استقبلت جامعة كارنيجي ميلون في قطر، إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر، سعادة الشيخ حمد بن عبدالله بن جاسم آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون قطر، لمشاركة رؤيته حول الاتصالات وتأثيرها على التنمية البشرية في العصر الرقمي.
خلال اللقاء، استعرض سعادة الشيخ حمد بن عبدالله بن جاسم آل ثاني الدور الشامل للاتصالات في حياتنا اليومية. وقال: "نعيش في عالم مترابط ومتصل بشكل وثيق، بحيث أصبحت الاتصالات جزءاً أساسياً من نسيج حياتنا إلى حد بات وجودها غير ملحوظ لشدة تلقائيته".
وتطرق إلى مساهمة شركات الاتصالات في الدفع نحو تحسين وتسريع التنمية البشرية العالمية، حيث ساهمت الابتكارات مثل الاتصال بالألياف والنطاق العريض واللاسلكي، في تمكين الأشخاص من الاتصال والإبداع، ومساعدتهم على تطوير مجتمعاتهم بشكل أكثر فعالية من أي وقت مضى.
وقال: "يمكن أن ننظر إلى الزيادة الهائلة في البيانات كمؤشر على مدى ترابط عالمنا اليوم. فهذه البيانات باتت مصدراً لتعزيز الابتكار، ودفع النمو الاقتصادي، وإجراء تغير مجتمعي".
من جهته، أشاد مايكل تريك، عميد جامعة كارنيجي ميلون في قطر، بالدور الهام الذي تلعبه الشراكات مع المؤسسات العاملة في قطاع الاتصالات، والتأثير الإيجابي لهذه الشراكات على التعليم العالي، وقال: "كانت فودافون، ولا تزال، شريكًا استراتيجيًا لجامعة كارنيجي ميلون في قطر منذ أكثر من 10 سنوات. وقد ساعدت هذه الشراكة في إثراء التجربة التعليمية المتكاملة التي يعيشها طلابنا. وفي هذا المقام، أود أن أتوجه بالشكر إلى سعادة الشيخ حمد بن عبدالله بن جاسم آل ثاني على الدعم المستمر الذي تقدمه فودافون للتعليم العالي في الدولة".
ويأتي اللقاء ضمن سلسلة محاضرات العميد التي تواصل الجامعة تنظيمها خلال الفصل الدراسي ربيع 2024، لتوفر منبرًا للقادة والشخصيات البارزة وكبار المسؤولين من المؤسسات الحكومية وقطاع الأعمال والشركات الخاصة والأوساط الأكاديمية لتبادل الأفكار ومشاركة الخبرات حول القضايا العالمية، كما تساعد في توسيع مدارك الطلاب وتعريفهم بأهم القضايا المعاصرة.
وجدير بالذكر أن جامعة كارنيجي ميلون في قطر تقدم برامج أكاديمية متخصصة في العلوم البيولوجية، وإدارة الأعمال، وعلوم الحاسوب، وأنظمة المعلومات.
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