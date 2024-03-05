الناتج المحلي الإجمالي البرازيلي يحقق نوماً بنسبة 2.9%

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – وفقاً للبيانات التي نشرها المعهد البرازيلي للجغرافيا والاحصاء IBGE في يوم الاربعاء 1آذار/مارس، فقد سجل الناتج المحلي الاجمالي البرازيلي ارتفاعاً بنسبة 2.9% بالمقارنة مع العام 2022. وكانت القطاعات الاقتصادية قد سجلت ارتفاعاً بنسبة 15.1% في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية، و1.6% في قطاع الصناعة، و2.4% قي قطاع الخدمات، بالمقارنة مع العام 2022. اما في الربع الرابع من السنة فقد شهدت القطاعات ركوداً بالمقارنة مع الربع الثالث وحققت نمواً بنسبة 2.1% بالمقارنة مع الربع الرابع من العام 2022.

ووفقاً لبيانات IBGE، فإن التوسع الذي شهده الناتج المحلي الاجمالي البرازيلي بأرقام قياسية تاريخية في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية يعود إلى العوائد التي حققتها انتاجية هذه القطاع، مع التركيز على زيادة انتاج الصويا بنسبة 27.1% بالمقارنة مع العام 2022، والذرة بنسبة 19%. أما في القطاع الصناعي، فإن التركيز كان على القطاع الاستخراجي الذي شهد نمواً بنسبة 8.7% في التوسع في التنقيب عن النفط والغاز ومعدن الحديد. وفي قطاع الخدمات، فقد نمت النشاطات مع التركيز على التوسع بنسبة 6.6% في النشاطات المالية الخاصة بالتأمين والخدمات ذات الصلة. (الصورة أعلاه حصاد فول الصويا).

وأكدت منسقة الحسابات الوطنية في المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء، في تصريح صوتي نشره المعهد، أن آداء كل من قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية والصناعات الاستخراجية كانا اساسيان في تحقيق نتيجة العام 2023. حيث قالت:“إن هذا النمو يوضحه بشكل جيد النشاطين الاقتصاديين اللذين شهدا نمواً كبيراً خلال العام، وخاصة أن بعضها قد سجل رقماً قياسياً يضم كامل السلسلة منذ العام 1995، وهو قطاع الزراعة والثروة الحيوانية الذي حقق نمواً بنسبة 15.1% خلال العام الماضي، يدفعه بشدة نمو انتاج الصويا والذرة، وهما اثنان من أهم محاصيل البرازيل، يليه قطاع الصناعات الاستخراجية المعدنية، مع استخراج النفط والحديد الذي نما كثيراً كذلك، وكليهما مسؤولان عن تقريباً عن نصف نمو الناتج المحلي الاجمالي في العام الماضي”.

ووفقاً لبيانات المعهد البرازيلي للجغرافيا والاحصاء، فإن نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي في العام 2023 قد ارتفع بنسبة 2.2% بالمقارنة مع العام 2022، ليصل إلى 50.193.72 ريال برازيلي. في العام الماضي، انخفض إجمالي تكوين رأس المال الثابت، والذي يشير إلى الاستثمارات التي تمت في الآلات والبناء والبحوث. حيث كان هذا الانخفاض بنسبة 3٪ مقارنة بالعام 2022. ونما استهلاك الأسر 3.1 في المئة، مدفوعا بالأجور، وتباطؤ التضخم وبرامج التحويلات النقدية، وارتفع الإنفاق الحكومي 1.7 في المئة. أما في القطاع الخارجي فقد ارتفعت صادرات السلع والخدمات بنسبة 9.1٪ في عام 2023 مقارنة بعام 2022 وانكمشت الواردات بنسبة 1.2٪.





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