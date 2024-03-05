105 ملايين زائر لـ «دبي مول» في 2023 بنمو 19%

أعلن دبي مول عن تحقيقه رقماً قياسياً في عدد الزوّار في عام 2023، بإجمالي 105 ملايين زائر، متخطياً بذلك الرقم القياسي السابق البالغ 88 مليون زائر في العام السابق، أي بزيادة مذهلة تفوق 19%. كما تشير الإحصاءات الحديثة التي أصدرها المول إلى استقطابه نحو 20 مليون زائر في الشهرين الأولين من العام الجاري وحده، ما ينبئ بإمكانية تحطيم أرقام قياسية جديدة في عام 2024. وتعكس هذه الإحصائيات بوضوح موقع «دبي مول» كمركز سياحي عالمي يجتذب زواراً من كل أنحاء العالم، مقترنة بارتفاع أرقام المبيعات إلى مستويات مميّزة خلال العام.

وقال محمّد العبار: «تشهد هذه الأرقام على مكانة»دبي مول«المرموقة، وتعكس نهج القيادة الرشيدة والاقتصاد القوي لمدينة دبي. فهذا المول هو بمثابة تجسيد لحيوية المدينة وتفانيها في سعيها نحو التميّز، حيث يحوّل رؤية القيادة إلى واقع ملموس. نحن جزء لا يتجزأ من البنية الاقتصادية لدبي، ونساهم بدور فعّال في تعزيز نجاح المدينة وتطوّرها.»

وأضاف العبّار: «إن التنوّع الكبير في جنسيات زوّار المول لا يُظهر فقط جاذبيته على الصعيد العالمي، بل يُسلّط الضوء أيضاً على التركيبة الثقافية الغنية والمتنوّعة التي تتمتّع بها دبي.»

تسوّق وترفيه

والجدير ذكره أن الفعاليات والحملات الترويجية التي أقامها دبي مول في العام 2023 وبداية 2024، كانت الدافع الأبرز وراء اجتذاب ذلك العدد المذهل من الزوّار، وكذلك الأعياد والمناسبات، والاحتفالات الدولية الهامة. علاوة على المناسبات الشعبية الكبرى مثل مهرجان دبي للتسوّق، ومهرجان دبي للمأكولات، والحدث الذي يترقّبه الجميع، ثلاثة أيام من التخفيضات الكبرى، والتي تعتبر من الفعاليات التي تجتذب أعداداً كبيرة من الزوّار والمتسوّقين.



كما شهد دبي مول العام الماضي وبداية العام الحالي، ارتفاعاً لافتاً في أعداد متابعيه على المنصّات الاجتماعية، حيث ارتفع عدد متابعيه على إنستغرام إلى 1.3 مليون متابع.

ويتّضح التزام دبي مول بأعلى معايير خدمة العملاء من خلال نسبة رضا العملاء، حيث حقّق معدّل 4.6 تمّ تسجيلها بنتيجة رصد ردود فعل وتجربة آلاف العملاء.

مستويات رفيعة

وفي عام 2023، أعاد دبي مول تعريف مفهوم تسوّق الرفاهية من خلال تعاون برنامج «علاقات المتسوّقين» مع أرقى علامات الرفاهية لابتكار تجارب تسوّق غامرة. حيث استقطب المول آلاف المتسوّقين الذين أبهرتهم ديكورات واجهات العرض التي قدّمتها في نهاية العام أبرز دور الرفاهية مثل كارتييه، وكارولينا هيريرا، وديور، ناهيك عن المنشآت الفنية الرمضانية التي أقامتها أسماء مرموقة مثل فندي وكلوي، والتي لقيت بدورها إقبالاً كبيراً.



وفي إطار تسوّق الرفاهية أيضاً، أقيمت فعاليات مثل معرض الساعات الحصري «ساعات وروائع»، وكذلك إطلاق المجموعة الأولى التي يصمّمها فيريل ويليامز لدار الأزياء الراقية لوي فويتون، فعزّزت من مكانة دبي مول الراسخة كوجهة مطلقة لتسوّق الرفاهية.

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