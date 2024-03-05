هيئة الطيران الأمريكية تكشف عن مشاكل متعددة في ضوابط الجودة لـ بوينج



أعلنت هيئة الطيران الأمريكية يوم الاثنين أنها وجدت "مشاكل متعددة" في ممارسات إنتاج شركة الطائرات "بوينج" خلال تحقيق أجرته بعدما انفجر لوح من البدن في الجو على رحلة طائرة "ماكس 737".

وقالت إدارة الطيران الاتحادية إنها وجدت "عدة حالات" حيث "فشلت بوينج ومورد القطع /سبيريت إيروسيستمز/ على ما يبدو في الامتثال لمتطلبات مراقبة الجودة في التصنيع".

وقالت الهيئة التنظيمية الأمريكية: "حددت إدارة الطيران الاتحادية قضايا عدم الامتثال في التحكم في عملية التصنيع في بوينج ومعالجة قطع الغيار وتخزينها والتحكم في المنتجات"، مضيفة أن التحقيق مع بوينج وسبيريت إيروسيستمز مستمر.

ويأتي التحقيق بعد حادث وقع في أوائل يناير عندما تمزق جزء من جسم طائرة بوينج 737-9 ماكس الجديدة تقريبا وعلى متنها أكثر من 170 شخصا من جسم الطائرة في صف المقعد 26 بعد وقت قصير من الإقلاع. ولم يصب أحد بجروح خطيرة.

وأشار المجلس الوطني لسلامة النقل إلى أن انفصال اللوح كان بسبب إزالة البراغي (المسامير) الحاسمة أثناء عملية التصنيع في منشأة رينتون التابعة لشركة بوينج ، مما يشير إلى أنه ربما لم يتم إعادة تثبيتها.

واضطرت بوينج إلى وقف تسليم طراز الطائرة لأسابيع.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز