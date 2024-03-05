مسؤولون سابقون في «تويتر» يطالبون ماسك بتعويضات 128 مليون دولار عن فصلهم

يقوم أربعة من كبار المسؤولين السابقين في تويتر، الذين أقيلوا من قبل الملياردير إيلون ماسك عندما اشترى شركة التواصل الاجتماعي، بمقاضاته بمبلغ يزيد عن 128 مليون دولار كتعويضات عن الفصل، وفقا لدعوى قُدِمت يوم الاثنين في محكمة كاليفورنيا.

ويقول الرئيس التنفيذي السابق باراج أجراوال، والمدير المالي السابق نيد سيجال، والمدير القانوني السابق فيجايا جادي، والمستشار العام السابق شون إدجيت إن ماسك فصلهم "دون سبب، ثم اختلق قضية مزيفة وعين موظفين من شركاته المختلفة لدعم قراره"، وفقا للدعوى.

ولم يكن هناك رد من ماسك في البداية.

واشترى ماسك تويتر، الذي أعاد تسميته إلى "إكس" منذ ذلك الحين، في تشرين الأول/أكتوبر 2022 مقابل حوالي 44 مليار دولار. وقام بطرد المديرين التنفيذيين الأربعة، بعد الانتهاء من عملية الاستحواذ مباشرة.

ووفقا للشكوى التي رُفعت في محكمة اتحادية في شمال كاليفورنيا، قال ماسك "في رسائل الفصل الخاصة به إن كل مدعي ارتكب "الإهمال الجسيم" و "السلوك السيء الإرادي" دون استشهاد بواقع واحد يدعم هذا الادعاء.



وتقول الشكوى إن "ماسك لديه غضب خاص تجاه" المدعين، لأنهم "مثلوا بشكل مناسب وقوي مصالح المساهمين العامين في تويتر طوال محاولة ماسك غير المشروعة للتراجع عن الصفقة" للاستحواذ على شركة التواصل الاجتماعي.

وتشير الدعوى إلى أنه "بسبب جهودهم، تعهد ماسك بالانتقام مدى الحياة".

ويطالب أجراوال بحوالي 36ر57 مليون دولار، ويطلب سيجال أقل بقليل من 5ر44 مليون دولار، في حين يطالب جادي وإدجيت بمبلغ 20 مليون دولار و6.8 مليون دولار على الترتيب ليصل الإجمالي إلى حوالي 6ر128 مليون دولار.

وفقدت "إكس" قيمة كبيرة منذ استحواذ ماسك عليها بسبب انخفاض إيرادات الإعلانات.