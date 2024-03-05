800 مليون درهم توزيعات «تيكوم» عن 2023

عقدت مجموعة تيكوم (التي تمتلك وتدير مجمعات أعمال متخصصة تركز في قطاعات حيوية، والمدرجة في سوق دبي المالي) اجتماع جمعيتها العمومية السنوي في مدينة دبي للإنترنت التابعة للمجموعة، حيث وافق مساهمو المجموعة خلال الاجتماع على بياناتها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، فضلاً عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 400 مليون درهم (8 فلوس للسهم الواحد) للنصف الثاني من عام 2023، وبذلك يصل إجمالي توزيعات الأرباح للسنة المالية 2023 إلى 800 مليون درهم.



ويتماشى توزيع الأرباح النقدية المقرر مع سياسة توزيعات الأرباح المنصوص عليها في نشرة اكتتاب الطرح العام الأولي، والتي التزمت فيها مجموعة تيكوم بدفع توزيعات أرباح بقيمة إجمالية تبلغ 800 مليون درهم سنوياً ولغاية سبتمبر 2025. وتخضع جميع القرارات المستقبلية المتعلقة بتوزيعات الأرباح لتوصيات مجلس إدارة المجموعة وموافقة مساهميها.



وقال مالك آل مالك، رئيس مجلس إدارة مجموعة تيكوم: «يعكس الأداء المالي والتشغيلي القوي الذي حققته مجموعة تيكوم خلال عام 2023 قوة وكفاءة نموذج أعمالنا، وجاذبية مجمعات الأعمال العشر المتخصصة التي تملكها المجموعة وتديرها، فضلاً عن إمكانات المجموعة الفريدة التي مكنتها من الاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها دولة الإمارات وإمارة دبي. وحافظت المجموعة على مكانتها المتميزة في طليعة مشهد الابتكار، وواصلت دورها البارز كمحرك إستراتيجي لقطاع الأعمال في إمارة دبي، كما حرصت في الوقت ذاته على تحقيق أفضل عوائد وقيمة ممكنة لمساهميها».



وكانت مجموعة تيكوم قد حققت أداءً مالياً وتشغيلياً قوياً في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث ارتفعت إيراداتها بنسبة 10% على أساس سنوي محققةً بذلك رقماً قياسياً يبلغ 2.2 مليار درهم، وارتفع صافي الأرباح بنسبة 49% على أساس سنوي مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق بمقدار 1.1 مليار درهم. كما حافظت المجموعة على ميزانية عمومية قوية، بالإضافة إلى تسجيل زيادة في الإيرادات التشغيلية والتدفقات النقدية الحرة المتكررة. وحققت المجموعة كذلك معدلات إشغال مرتفعة حيث بلغ معدل إشغال الأصول التجارية والصناعية 89%، فيما بلغ معدل إشغال تأجير الأراضي 94%. ونمت قاعدة عملاء المجموعة بنسبة 15% لتصل إلى 11 ألف عميل من أبرز الشركات العالمية والإقليمية الرائدة في قطاعاتها. ويأتي الأداء القوي للمجموعة مدفوعاً بمستوى الطلب المرتفع من العملاء الحاليين والجدد عبر القطاعات الستة التي تركز عليها المجموعة، وذلك بفضل الأداء الإيجابي لاقتصاد دبي، والإستراتيجيات والمبادرات الحكومية الرامية لتحقيق التنمية الاقتصادية، إلى جانب البيئة الاستثمارية الجاذبة والمرنة التي تتميز بها الإمارة.



وتمتلك مجموعة تيكوم وتدير محفظة أصول واسعة ومتنوعة تلبي احتياجات ست قطاعات إستراتيجية وتوفر مجمعات أعمال متخصصة وجاذبة للشركات العالمية والإقليمية وروّاد الأعمال وأفضل المواهب من جميع أنحاء العالم، بما يسهم في تعزيز اقتصاد المعرفة في دولة الإمارات وإمارة دبي.

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