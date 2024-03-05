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الاحتلال يقتحم بلدة كفردان غرب جنين

3/5/2024 12:07:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، بلدة كفردان غرب جنين.


وأفادت مصادر باقتحام جيش الاحتلال البلدة ومداهمة عدد من المنازل فيها، كما قام بنشر القناصة فوق أسطح عدد من المنازل، واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في البلدة.


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