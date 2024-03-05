الاحتلال يقتحم بلدة كفردان غرب جنين
التاريخ
3/5/2024 12:07:54 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، بلدة كفردان غرب جنين.
وأفادت مصادر باقتحام جيش الاحتلال البلدة ومداهمة عدد من المنازل فيها، كما قام بنشر القناصة فوق أسطح عدد من المنازل، واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في البلدة.
MENAFN05032024000208011052ID1107934714
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.