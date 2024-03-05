الاحتلال يعتقل عددا من الفلسطينيين من رام الله
التاريخ
3/5/2024 12:07:54 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، عددا من الفلسطينيين من بلدة كوبر شمال غرب رام الله.
وأوضحت مصادر في البلدة، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة واعتقلت عددا من الأسرى المحررين منهم: حنان البرغوثي، وايمان نافع، وباجس البرغوثي، ومحمد عطيوي، ومؤمن البرغوثي، وايهاب البرغوثي بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.
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