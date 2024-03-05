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الاحتلال يعتقل عددا من الفلسطينيين من رام الله

3/5/2024 12:07:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، عددا من الفلسطينيين من بلدة كوبر شمال غرب رام الله.


وأوضحت مصادر في البلدة، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة واعتقلت عددا من الأسرى المحررين منهم: حنان البرغوثي، وايمان نافع، وباجس البرغوثي، ومحمد عطيوي، ومؤمن البرغوثي، وايهاب البرغوثي بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

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