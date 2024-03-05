تنويه من إدارة السير حول تباطؤ السير في بعض شوارع العاصمة صباح اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حذّرت إدارة السير المركزية، السائقين خلال القيادة على تقاطع الرنتيسي باتجاه ضاحية الياسمين في عمّان صباح اليوم، بعد تعطّل صهريج على الطريق.
وقالت الإدارة، عبر فيسبوك، إن تعطّل الصهريج قد يؤثر على الحركة المرورية الصباحية ويجب توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات رقباء السير.
وبيّنت أن العمل جارٍ على رفع أثر التعطل عن الطريق.
وعلى ذات الجانب، قالت إدارة السير المركزية إن حادث بين مركبتين سبّب تباطؤ في حركة السير، القادم من جسر المخابرات باتجاه دوار الداخلية، صباح اليوم.
ودعت الإدارة السائقين إلى القيادة بحذر، واتباع إرشادات رقباء السير، لحين رفع العوائق عن الطريق.
MENAFN05032024000208011052ID1107934712
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.