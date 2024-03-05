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تنويه من إدارة السير حول تباطؤ السير في بعض شوارع العاصمة صباح اليوم

3/5/2024 12:07:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حذّرت إدارة السير المركزية، السائقين خلال القيادة على تقاطع الرنتيسي باتجاه ضاحية الياسمين في عمّان صباح اليوم، بعد تعطّل صهريج على الطريق.
وقالت الإدارة، عبر فيسبوك، إن تعطّل الصهريج قد يؤثر على الحركة المرورية الصباحية ويجب توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات رقباء السير.
وبيّنت أن العمل جارٍ على رفع أثر التعطل عن الطريق.

وعلى ذات الجانب، قالت إدارة السير المركزية إن حادث بين مركبتين سبّب تباطؤ في حركة السير، القادم من جسر المخابرات باتجاه دوار الداخلية، صباح اليوم.
ودعت الإدارة السائقين إلى القيادة بحذر، واتباع إرشادات رقباء السير، لحين رفع العوائق عن الطريق.

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