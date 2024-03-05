تنويه من إدارة السير حول تباطؤ السير في بعض شوارع العاصمة صباح اليوم

وعلى ذات الجانب، قالت إدارة السير المركزية إن حادث بين مركبتين سبّب تباطؤ في حركة السير، القادم من جسر المخابرات باتجاه دوار الداخلية، صباح اليوم. ودعت الإدارة السائقين إلى القيادة بحذر، واتباع إرشادات رقباء السير، لحين رفع العوائق عن الطريق.

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