زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب ولاية تركية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ضرب زلزال بقوة 4.9 درجات على مقياس ريختر، مساء أمس الاثنين، ولاية جناق قلعة شمال غربي تركيا.



ووفقاً لـ (الأناضول)، قالت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) على موقعها الإلكتروني، إن مركز الزلزال يقع في قضاء ينيخه، مشيرة إلى أن الزلزال وقع على عمق 10.44 كيلو مترات تحت سطح الأرض.



ووفق الأناضول، لم ترد أي معلومات عن وقوع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.