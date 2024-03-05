تراجع أسعار النفط عالمياً اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، اليوم الثلاثاء، في ظل الاستقبال الفاتر لتعهدات الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، بتحويل اقتصادها وسط نمو متعثر منذ جائحة كورونا .
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر مايو أيار 3 سنتات إلى 82.77 دولار للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتا إلى 78.63 دولار.
وبلغ سعر خام برنت 82.80 دولار للبرميل عند التسوية يوم أمس الاثنين بعد انخفاضه 75 سنتا، بينما أغلق خام غرب تكساس الوسيط منخفضا 1.24 دولار عند 78.74 دولار للبرميل.
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