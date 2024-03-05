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تراجع أسعار النفط عالمياً اليوم

3/5/2024 12:07:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، اليوم الثلاثاء، في ظل الاستقبال الفاتر لتعهدات الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، بتحويل اقتصادها وسط نمو متعثر منذ جائحة كورونا .
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر مايو أيار 3 سنتات إلى 82.77 دولار للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتا إلى 78.63 دولار.
وبلغ سعر خام برنت 82.80 دولار للبرميل عند التسوية يوم أمس الاثنين بعد انخفاضه 75 سنتا، بينما أغلق خام غرب تكساس الوسيط منخفضا 1.24 دولار عند 78.74 دولار للبرميل.














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