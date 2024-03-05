فرص عمل ومدعوون للامتحان التنافسي - اسماء
التاريخ
3/5/2024 12:07:49 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعت مؤسسات ووزارات الأسماء التالية للامتحان التنافسي ولإجراء المقابلات الشخصية .
كما أعلنت عن وظائف شاغرة .
الأسماء:
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