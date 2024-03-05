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الجيش الأميركي: الحوثيون أطلقوا 3 صواريخ مضادة للسفن

3/5/2024 12:07:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت القيادة الوسطى الأميركية إن جماعة أنصار الله الحوثيين أطلقت أمس الاثنين صاروخا باليستيا مضادا للسفن على جنوب البحر الأحمر.


وأضافت القيادة الوسطى أن الحوثيين أطلقوا أيضا صاروخين باليستيين مضادين للسفن على خليج عدن.


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