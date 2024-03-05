الجيش الأميركي: الحوثيون أطلقوا 3 صواريخ مضادة للسفن

الجيش الأميركي: الحوثيون أطلقوا 3 صواريخ مضادة للسفن
التاريخ
3/5/2024 12:07:49 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت القيادة الوسطى الأميركية إن جماعة أنصار الله الحوثيين أطلقت أمس الاثنين صاروخا باليستيا مضادا للسفن على جنوب البحر الأحمر.
وأضافت القيادة الوسطى أن الحوثيين أطلقوا أيضا صاروخين باليستيين مضادين للسفن على خليج عدن.
MENAFN05032024000208011052ID1107934707
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.