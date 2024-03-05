الأمن السيبراني يُحذر من نسخ غير أصلية لـ واتساب تسرق البيانات الشخصية والمالية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حذّر المركز الوطني للأمن السيبراني من انتشار نسخ غير أصلية لتطبيق واتساب على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة كتطبيق الواتساب الذهبي.
وقال المركز، في التحذير الذي نشره عبر فيسبوك، إن العديد من هذه التطبيقات تم تعديلها بحيث تشمل برمجيات ضارة تقوم بسرقة البيانات الشخصية والمالية من الأجهزة.
وأوصى المركز بتجنب مثل هذه التطبيقات وتحميل النسخ الأصلية منها من المتاجر الموثوقة مثل (Google Play) و (Apple Store).
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