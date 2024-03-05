Tuesday, 05 March 2024 10:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأمن السيبراني يُحذر من نسخ غير أصلية لـ واتساب تسرق البيانات الشخصية والمالية

3/5/2024 12:07:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حذّر المركز الوطني للأمن السيبراني من انتشار نسخ غير أصلية لتطبيق واتساب على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة كتطبيق الواتساب الذهبي.
وقال المركز، في التحذير الذي نشره عبر فيسبوك، إن العديد من هذه التطبيقات تم تعديلها بحيث تشمل برمجيات ضارة تقوم بسرقة البيانات الشخصية والمالية من الأجهزة.
وأوصى المركز بتجنب مثل هذه التطبيقات وتحميل النسخ الأصلية منها من المتاجر الموثوقة مثل (Google Play) و (Apple Store).

MENAFN05032024000208011052ID1107934706

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث