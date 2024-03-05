الذهب عالمياً يحوم بالقرب من ذروته في 3 أشهر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حوم الذهب عالمياً، قرب أعلى مستوى له في 3 أشهر، اليوم الثلاثاء، مدعوماً بضعف الإنفاق على الصناعات التحويلية والبناء في الولايات المتحدة، بينما يترقب المستثمرون شهادة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبيانات الوظائف الرئيسية المقرر صدورها هذا الأسبوع.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2112.39 دولار للأوقية (الأونصة) ، لكنه حوم قرب مستويات يوم أمس الاثنين البالغة 2119.69 دولار، وهو أعلى مستوياته منذ الرابع من ديسمبر كانون الأول، وانخفضت العقود الأمريكية للذهب 0.3 % إلى 2120.50 دولار.
وينصب تركيز السوق على شهادة رئيس البنك المركزي الأمريكي باول أمام الكونغرس يومي الأربعاء والخميس.
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