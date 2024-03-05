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الذهب عالمياً يحوم بالقرب من ذروته في 3 أشهر

3/5/2024 12:07:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حوم الذهب عالمياً، قرب أعلى مستوى له في 3 أشهر، اليوم الثلاثاء، مدعوماً بضعف الإنفاق على الصناعات التحويلية والبناء في الولايات المتحدة، بينما يترقب المستثمرون شهادة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبيانات الوظائف الرئيسية المقرر صدورها هذا الأسبوع.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2112.39 دولار للأوقية (الأونصة) ، لكنه حوم قرب مستويات يوم أمس الاثنين البالغة 2119.69 دولار، وهو أعلى مستوياته منذ الرابع من ديسمبر كانون الأول، وانخفضت العقود الأمريكية للذهب 0.3 % إلى 2120.50 دولار.


وينصب تركيز السوق على شهادة رئيس البنك المركزي الأمريكي باول أمام الكونغرس يومي الأربعاء والخميس.

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