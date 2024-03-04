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الاتحاد الأوروبي يقرر صرف دعم مالي بقيمة 3ر163 مليون دولار في شكل هبة لتونس

3/4/2024 11:38:40 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 4 - 3 (كونا) -- اعلن الاتحاد الاوروبي اليوم الاثنين عن صرف دعم مالي بقيمة 150 مليون يورو (5ر163 مليون دولار أمريكي) على شكل هبة كدعم للموازنة في إطار برنامج دعم إصلاحات الاقتصاد الكلي في تونس والذي وافق عليه الاتحاد الاوروبي في ديسمبر 2023.
وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بيان إلى أن "الاتحاد الأوروبي يواصل التزامه إلى جانب تونس ويصرف 150 مليون يورو لدعم الإصلاحات الاقتصادية والاستقرار المالي فيها وهذه خطوة مهمة في إطار اتفاقية التفاهم التي أبرمناها العام الماضي وخطوة مهمة إلى الأمام في شراكتنا".
ويهدف هذا المبلغ بحسب البيان إلى دعم تونس في تحقيق استقرار وضعها الاقتصادي الهيكلي وفي جهودها لتحسين إدارة المالية العامة ومناخ الأعمال كما يعزز قدرة الدولة على ضمان النمو المستقر والشامل ويؤكد التزام الاتحاد الأوروبي بدعم تونس على طريق الإصلاحات الاقتصادية في السياق الاجتماعي والاقتصادي الحالي.
وكان الاتحاد الاوروبي اتفق مع تونس في 20 ديسمبر 2023 على برنامج تمويل ضمن مذكرة التفاهم التي تضمنت خمس نقاط وهي استقرار الاقتصاد الكلي والاقتصاد والتجارة والانتقال الى الطاقة الخضراء والمحافظة على تماسك المجتمع والهجرة والتنقل. (النهاية)

ح ت ص / ر ج



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