الاتحاد الأوروبي يقرر صرف دعم مالي بقيمة 3ر163 مليون دولار في شكل هبة لتونس

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 4 - 3 (كونا) -- اعلن الاتحاد الاوروبي اليوم الاثنين عن صرف دعم مالي بقيمة 150 مليون يورو (5ر163 مليون دولار أمريكي) على شكل هبة كدعم للموازنة في إطار برنامج دعم إصلاحات الاقتصاد الكلي في تونس والذي وافق عليه الاتحاد الاوروبي في ديسمبر 2023.
وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بيان إلى أن "الاتحاد الأوروبي يواصل التزامه إلى جانب تونس ويصرف 150 مليون يورو لدعم الإصلاحات الاقتصادية والاستقرار المالي فيها وهذه خطوة مهمة في إطار اتفاقية التفاهم التي أبرمناها العام الماضي وخطوة مهمة إلى الأمام في شراكتنا".
ويهدف هذا المبلغ بحسب البيان إلى دعم تونس في تحقيق استقرار وضعها الاقتصادي الهيكلي وفي جهودها لتحسين إدارة المالية العامة ومناخ الأعمال كما يعزز قدرة الدولة على ضمان النمو المستقر والشامل ويؤكد التزام الاتحاد الأوروبي بدعم تونس على طريق الإصلاحات الاقتصادية في السياق الاجتماعي والاقتصادي الحالي.
وكان الاتحاد الاوروبي اتفق مع تونس في 20 ديسمبر 2023 على برنامج تمويل ضمن مذكرة التفاهم التي تضمنت خمس نقاط وهي استقرار الاقتصاد الكلي والاقتصاد والتجارة والانتقال الى الطاقة الخضراء والمحافظة على تماسك المجتمع والهجرة والتنقل. (النهاية)
ح ت ص / ر ج
MENAFN04032024000071011013ID1107934645
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.