قطر تحقق 5ر384 مليون دولار فائضا في موازنة الربع الرابع من 2023

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 4 – 3 (كونا) –- أعلنت وزارة المالية القطرية اليوم الاثنين تحقيق فائض بلغ 4ر1 مليار ريال (نحو 5ر384 مليون دولار) في موازنة الدولة خلال الربع الرابع من العام 2023 ما يرفع إجمالي الفائض للعام نفسه إلى 1ر43 مليار ريال (نحو 11 مليار دولار).
ونقلت وكالة الانباء القطرية (قنا) عن الوزارة أن "الموازنة العامة للدولة سجلت في الربع الرابع من عام 2023 فائضا قدره 4ر1 مليار ريال قطري وتم توجيه الفائض لتخفيض الدين العام وبالتالي لا يوجد فائض نقدي".
وأشارت إلى أن إجمالي إيرادات الموازنة للربع الرابع من عام 2023 بلغ 6ر55 مليار ريال (نحو 15 مليار دولار) بانخفاض بلغ 10 بالمئة مقارنة بالربع السابق منها 51 مليار ريال (نحو 14 مليار دولار) إيرادات نفطية و6ر4 مليارات ريال (نحو مليار دولار) إيرادات غير نفطية.
وأوضحت أن إجمالي الإنفاق العام خلال الربع الرابع بلغ نحو 2ر54 مليار ريال (نحو 8ر14 مليار دولار) ما يمثل ارتفاعا بنسبة 9ر8 بالمئة مقارنة بالربع السابق.
وذكرت انه بمقارنة البيانات الربعية للعام 2023 يتضح أن إجمالي الفائض البالغ 1ر43 مليار ريال (نحو 11 مليار دولار) توزع بواقع 4ر1 مليار ريال للربع الرابع وهو الأقل و7ر19 مليار ريال (نحو 5 مليارات دولار) للربع الأول وهو الأكبر تلاه الربع الثالث ب 12 مليار ريال (نحو 3 مليارات دولار) ثم الربع الثاني ب 10 مليارات ريال (نحو 7ر2 مليار دولار). (النهاية)
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