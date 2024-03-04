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قطر تحقق 5ر384 مليون دولار فائضا في موازنة الربع الرابع من 2023

3/4/2024 11:38:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 4 – 3 (كونا) –- أعلنت وزارة المالية القطرية اليوم الاثنين تحقيق فائض بلغ 4ر1 مليار ريال (نحو 5ر384 مليون دولار) في موازنة الدولة خلال الربع الرابع من العام 2023 ما يرفع إجمالي الفائض للعام نفسه إلى 1ر43 مليار ريال (نحو 11 مليار دولار).
ونقلت وكالة الانباء القطرية (قنا) عن الوزارة أن "الموازنة العامة للدولة سجلت في الربع الرابع من عام 2023 فائضا قدره 4ر1 مليار ريال قطري وتم توجيه الفائض لتخفيض الدين العام وبالتالي لا يوجد فائض نقدي".
وأشارت إلى أن إجمالي إيرادات الموازنة للربع الرابع من عام 2023 بلغ 6ر55 مليار ريال (نحو 15 مليار دولار) بانخفاض بلغ 10 بالمئة مقارنة بالربع السابق منها 51 مليار ريال (نحو 14 مليار دولار) إيرادات نفطية و6ر4 مليارات ريال (نحو مليار دولار) إيرادات غير نفطية.
وأوضحت أن إجمالي الإنفاق العام خلال الربع الرابع بلغ نحو 2ر54 مليار ريال (نحو 8ر14 مليار دولار) ما يمثل ارتفاعا بنسبة 9ر8 بالمئة مقارنة بالربع السابق.
وذكرت انه بمقارنة البيانات الربعية للعام 2023 يتضح أن إجمالي الفائض البالغ 1ر43 مليار ريال (نحو 11 مليار دولار) توزع بواقع 4ر1 مليار ريال للربع الرابع وهو الأقل و7ر19 مليار ريال (نحو 5 مليارات دولار) للربع الأول وهو الأكبر تلاه الربع الثالث ب 12 مليار ريال (نحو 3 مليارات دولار) ثم الربع الثاني ب 10 مليارات ريال (نحو 7ر2 مليار دولار). (النهاية)

س س س / ف ا س




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